Amici, svelato il primo concorrente della nuova edizione

Amici 23 concorrenti. La produzione del noto talent show è al lavoro per la nuova edizione, in onda da settembre su Canale 5. Come avvenuto lo scorso anno con Mattia Zenzola, laureatosi poi vincitore del talent show, anche quest’anno è stato già scelto anzitempo il primo allievo della scuola più famosa d’Italia. (Continua…)

“Amici” è un talent show in onda dal 17 settembre 2001. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è divisa in due fasi: la fase iniziale, in onda nella fascia day-time, e la fase serale, in onda in prima serata su Canale 5. Con ventidue edizioni all’attivo, “Amici” è il talent show più longevo della televisione italiana. “Amici” è una vera e propria fucina di talenti. Nel corso degli anni sono usciti dalla scuola più famosa d’Italia tantissimi talenti, tra cantanti e ballerini. (Continua…)

Le novità della ventitreesima edizione

Quasi tutto pronto per la ventitreesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il format ovviamente non sarà rivoluzionato. Ci sarà dunque la fase pomeridiana e la fase serale. Gli allievi saranno sempre divisi tra cantanti e ballerini e ci sarà un solo vincitore, eletto al termine della fase serale. Ci saranno invece novità all’interno del cast. Raimondo Todaro e Arisa dovrebbero lasciare il posto a due nuovi professori di canto e ballo. Al posto di Arisa potrebbe arrivare Emma Marrone, mentre al posto di Raimondo Todaro potrebbe arrivare Elena D’Amario, già professionista e coreografa del talent show. (Continua…)

Amici 23 concorrenti, svelato il primo allievo

Come successo lo scorso anno con Mattia Zenzola, anche quest’anno è stato eletto anzitempo il primo allievo della nuova edizione di “Amici”. Si tratta di Diego Taralletto De Falco, in arte Mezkal, cantate che si era fatto conoscere a poche puntate dall’inizio del serale. Rudy Zerbi aveva preferito mandarlo a casa per dare spazio agli allievi che erano da più tempo nella scuola. Tuttavia, il professore aveva chiesto esplicitamente un posto per lui nella prossima edizione, perché “il ragazzo ha molto talento e merita di partecipare ad Amici”.