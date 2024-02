Ma si sono lasciati o non si sono lasciati? La domanda che da tempo si stanno facendo gli italiani. Chiara Ferragni e Fedez sono spariti dai radar come coppia da San Valentino, accendendo i fari sulla loro possibile separazione. Giorno fa si parlava del rapper che ha lasciato la loro dimora e di un incontro non andato a buon fine lo scorso venerdì. C’è chi ha dato per spacciato il loro matrimonio da mesi, e chi invece stiano solo affrontando un momento di crisi passeggero. I diretti interessati non hanno ancora lasciato dichiarazioni eppure dopo mesi nella bufera nella coppia sembra sia tornato il sereno. Questo, almeno, è quanto dichiarano alcune indiscrezioni pubblicate da Deianira Marzano. Ecco come sono stati pizzicati a Milano Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez cosa succede

Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si difendeva e spiegava cosa è successo a dicembre quando è scoppiato il caso del pandoro-gate. L’intervista pubblicata qualche giorno fa, risaliva in realtà al 20 febbraio, quando ancora Fedez- secondo le ultime- non aveva lasciato il nido. Chiara non ha accennato alla crisi coniugale, si è limitata solo a dire che il rapper era pur sempre suo marito anche se in alcuni weekend non c’è stato. In questi mesi ne sono uscite di ogni sulla coppia. Il pubblico si divide tra chi crede che l’era dei Ferragnez sia finita, come Fabrizio Corona e chi, invece, pensa che si tratti di una strategia di marketing per distogliere l’attenzione e riacquisire notorietà e followers perduti. Ma qual è la verità? (continua dopo la foto)

Chiara Ferragni e Fedez pizzicati così a Milano

Deianira Marzano ha postato sui suoi social un messaggio di un utente che avrebbe visto marito e moglie assieme a Milano e piuttosto uniti. “Ciao, appena visti Chiara e Fedez insieme nella scuola dei figli. Entrambi sorridenti e contenti. Non pare proprio si siano mollati”, ha scritto un utente all’esperta di gossip. Che si siano mostrati “sorridenti e contenti” all’uscita di scuola dei figli non significa che tutto vada bene. In fondo, entrambi i genitori hanno sempre sostenuto che la priorità sono i figli e faranno di tutto per difendere la loro serenità e privacy. Intanto è ancora in programma l’intervista di Chiara a Che tempo che fa da Fazio, domenica 3 marzo. In quell’occasione è probabile che nuove rivelazioni da parte dell’influencer chiariranno alcuni aspetti rimasti ancora in sospeso.