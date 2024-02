Ferragnez, il retroscena sulla gravidanza da fonti vicine a loro

Secondo alcune fonti vicine a Fedez e Chiara Ferragni, i due avrebbero una strategia ben precisa in mente. Il settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 29 febbraio 2024, ha ricostruito la vicenda da un nuovo punto di vista. Una crisi effettivamente ci sarebbe ma la verità è tutt’altra rispetto a quella che si sta raccontando in questi giorni. Cosa sta succedendo realmente tra i due? (Continua dopo le foto)

Com’è nata la crisi tra Fedez e la Ferragni

La coppia di coniugi era già ai ferri corti da mesi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata una pretesa di Fedez. Lui avrebbe voluto il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch’egli indagato. Cosa che non è avvenuta. Da lì sarebbe scoppiato il putiferio. Fedez ha trascorso un weekend a Miami ma più che per impegni lavorativi per allontanarsi dalla moglie. “Dovevo prendere una boccata d’aria”, avrebbe confidato agli amici. In mezzo, la sceneggiata della cenetta romantica di San Valentino, da Cracco, immortalata da un filmino di 16 secondi. (Continua dopo le foto)

I Ferragnez in crisi da mesi

Secondo quanto si legge su Oggi, la coppia sarebbe in crisi già da mesi. I due vivono da tempo separati in casa. “Lui dorme al piano di sotto, in una stanza attigua allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi”, si legge. Poi Fedez va via di casa. Secondo il settimanale però, il 18 febbraio scorso non è stato il rapper a lasciare la casa di City Life: è stata Chiara a mandarlo via. “Sono sotto un treno”, avrebbe scritto lui ad un amico. (Continua dopo le foto)

La strategia di Chiara Ferragni

“La Ferragni, assicura una fonte vicina alla coppia, comincia a pensare a una exit strategy per distogliere l’attenzione dai guai giudiziari”, si legge su Oggi. “Le ipotesi sul tavolo sono due: perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia. Sceglie la seconda (che, come effetto istantaneo, ha quello di “oscurare” il fatto che nessuna griffe l’ha invitata alla Settimana della moda milanese). Ma perché la sua immagine non subisca altri scossoni, la “responsabilità” deve ricadere su Fedez, colpevole di non aver ricambiato il sostegno ricevuto quando a lui fu diagnosticata la malattia”. Quindi la crisi con Fedez sarebbe arrivata in questo momento proprio per far passare in secondo piano i problemi giudiziari della Ferragni.