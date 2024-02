“Affari tuoi”, la moglie di Carlo sbotta col dottore: finisce malissimo

Nella puntata di ieri di “Affari tuoi“, la concorrente non ha preso affatto bene la strategia studiata dal Dottore. La moglie di Carlo, infatti, ha sbottato ed è finita malissimo per loro. Anche i telespettatori di Rai 1 se ne sono accorti. Sui social, molti hanno sottolineato il gesto della concorrente di “Affari tuoi”. (Continua…)

“Affari tuoi”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri, ad “Affari tuoi”, hanno partecipato Carlo e la moglie per la regione Puglia. I due, infatti, venivano da Bari. La coppia si mostra subito disinvolta, pronta ad affrontare il Dottore a viso aperto. La partita si mette bene: Carlo e la moglie aprono subito molti pacchi blu, ma ad un certo punto la ruota gira. I concorrenti aprono dunque una serie di pacchi rossi, perdendo la possibilità di portare a casa premi molto importanti. Carlo e la moglie, però, rifiutano tutte le offerte del Dottore, anche una da ben 42mila euro. Ad un certo punto, però, il Dottore decide di tendere loro una trappola e Carlo e la moglie ci cascano in pieno. (Continua…)

Decisivo il cambio pacco

Nella puntata di ieri di “Affari tuoi”, come dicevamo, Carlo e la moglie hanno rifiutato tutte le offerte del Dottore, fino a quando questi ha offerto loro il cambio pacco. Il Dottore ha cercato di persuaderli attraverso un lungo panegirico e alla fine c’è riuscito. La coppia ha accettato il cambio pacco, cadendo definitivamente nella trappola tesa dal Dottore. Carlo e la moglie alla fine si ritroveranno nel pacco la cifra di 500 euro e perderanno la bellezza di 30mila euro. (Continua…)

ma lei ha mandato a fanculo il dottore ☠️☠️☠️☠️#affarituoi pic.twitter.com/GoiwAPFxfD — mari cri 🌊 (@emmecipi_) February 28, 2024

La concorrente sbotta in diretta

Subito dopo aver scoperto che nel pacco c’erano 500 euro, pare che la concorrente della Puglia abbia mandato a quel paese il Dottore. Anche alcuni telespettatori di Rai 1 l’hanno sottolineato sui social. Nella puntata di ieri, il Dottore è stato molto astuto ed infatti qualcuno sui social ha scritto: “Questa volta è stato davvero infame. Carlo e sua moglie non meritavano di tornare a casa a mani vuote, non dopo la loro storia. Maledetto!”.

Ma non è tutto. Già, perché la prima a non aver gradito il tranello è proprio la moglie di Carlo. Il video che la ritrae nel momento dell’apertura dell’ultimo pacco, infatti, ha preso a rimbalzare alla velocità della luce su X. E questo video, che potete vedere qui in calce, mostra la signora proprio mentre manda “affan***” il Dottore, il labiale è inequivocabile. Già, Dottore davvero cattivello…