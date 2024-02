“Affari Tuoi”, Amadeus schiera i bodyguard in puntata: il motivo è esilarante

Durante la puntata di ieri, lunedì 26 febbraio 2024, di Affari Tuoi, Nicola ha tentato la sorte. Insieme alla moglie, il concorrente ha giocato in rappresentanza dell’Abruzzo. La partita di Nicola è stata parecchio complicata con un colpo di scena che ha confuso il pubblico. Ad un certo punto poi, è intervenuto Amadeus con un siparietto esilarante insieme a due bodyguard. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, la giocata di Nicola lo porta alla vittoria

Nicola ha giocato con il pacco numero 9. Alla fine della partita rimanevano soltanto il suo e il numero 8. Uno dei due conteneva 50mila euro, l’altro soltanto 5. Da un lato c’è il pacco numero 8 a cui Nicola è legato per la data del suo matrimonio e dall’altro, nelle sue mani, c’è il pacco numero 9 per cui il concorrente ha affermato di “non avere alcun interesse”. Nonostante ciò, Nicola ha puntato tutto sul 9. Una mossa che si è rivelata essere azzeccata: il concorrente ha portato a casa 50mila euro. Secondo alcuni telespettatori però, il fatto che il suo pacco contenesse un premio si sapeva. (Continua dopo le foto)

Il sospetto dei telespettatori

Secondo alcuni, Nicola aveva capito di avere in mano il pacco che valeva 50mila euro. Infatti, il Dottore ha fatto delle offerte che hanno fatto sospettare ai telespettatori che Nicola avesse per le mani un bel bottino. “Nel momento che con 4 blu e 4 rossi ha detto di aprire 5 pacchi si era capito che avesse soldi e pure tanti, unico dubbio fra i 30 e i 50mila, perché il dottore non ha nessun interesse nel far finire la partita subito”, ha fatto notare un utente su X. Proprio per questo Amadeus avrebbe inscenato un divertente siparietto. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, il siparietto di Amadeus con i bodyguard contro il Dottore

Il conduttore, ad un certo punto, ha chiesto a due pacchisti di raggiungerlo e mettersi al suo fianco con le braccia incrociate. I due uomini ben piazzati, hanno preso parte al siparietto di Amadeus contro il Dottore. “Che credi di fare, Dottore? Pensi di spaventarci?”, ha detto il conduttore, minacciando ironicamente il collega. Una scena che il pubblico ha gradito molto. “Io amo Amadeus, fa cose surreali con una leggerezza incredibile”, ha commentato un telespettatore. “Amadeus con i bodyguard, mi sento male”, ha scritto qualcun altro. “Che programma meraviglioso”, si legge ancora.