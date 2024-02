Drusilla Foer ricoverata in ospedale: cosa le è successo

Qualche giorno fa, Drusilla Foer aveva comunicato che il suo prossimo spettacolo era stato rinviato. L’attrice ha parlato di “problemi di salute”, senza però specificare cosa le fosse successo. Poi lei stessa ha voluto aggiornare i suoi fan, preoccupati per lei. Drusilla, al secolo Gianluca Gori, al momento si trova in ospedale. L’artista appare in un video, condiviso di recente su Instagram, nel quale ha spiegato il motivo del suo ricovero. Nel video si vedono alcuni amici e familiari intorno al letto di ospedale, che le raccomandano di muoversi lentamente e di riposarsi. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Drusilla Foer in ospedale per una polmonite bilaterale: come sta

Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. La polmonite è un’infiammazione acuta dei polmoni, bilaterale significa che coinvolge sia il polmone destro che il sinistro. Ad informare della causa del ricovero l’artista stessa con un video sui social. L’artista ha subito rassicurato tutti scrivendo in sovraimpressione: “Ci rivediamo presto!”. Sembra quindi che la sua situazione non sia grave. Grande partecipazione da parte dei fan che hanno commentato al post con like e messaggi di incoraggiamento. Il video realizzato dall’attrice dal letto di ospedale è molto divertente. (Continua dopo le foto)

Il video di Drusilla e dei suoi familiari in ospedale

Nel video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice, vengono inquadrati alcuni familiari intorno al letto di ospedale che indossano la mascherina. “Ti devi riposare e se possibile, scrivi anche due paroline ricordandoti di noi”, le dicono due di loro, riferendosi scherzosamente al testamento. “Testamento? Ma voi siete pazzi!! Andatevene, uccelli del malaugurio. Ho una polmonite bilaterale questo va ammesso, ma mi sto curando”, le parole di Drusilla. Uno di loro fa un cenno con le corna. “Ecco, bravi, fate così. Orrendi! Andatevene uccelli del malaugurio, andatevene…”, dice scherzando. (Continua dopo le foto)

Spettacolo rinviato

I prossimi spettacoli di “Venere Nemica” sono stati rinviati. Il tour, iniziato da gennaio, ha registrato molte date sold out. Il prossimo spettacolo previsto per domani, mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 21 al teatro Amintore Galli a Rimini, è stato rinviato al 29 aprile. Tutti i biglietti che sono stati acquistati resteranno validi. Gli spettatori che non potranno essere presenti alla nuova data possono chiedere il rimborso come spiega il sito ufficiale nel teatro nel quale avrà luogo lo spettacolo.