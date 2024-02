“Grande Fratello”, frase choc di Anita: cosa ha detto a Varrese e Rosy Chin

Come ogni lunedì, appuntamento fisso con il Grande Fratello. Il reality è arrivato alla sua 39esima puntata dall’inizio, l’11 settembre 2023. Questa sera il nome del primo finalista, al televoto Beatrice, Massimiliano, Rosy e Grecia. Chi si siederà sugli allori e cambierà strategia all’interno della casa? Nelle ultime ore però il pubblico ha storto un pò il naso nei confronti di Anita, che parlando con Varrese e Rosy ha fatto dichiarazioni poco carine.

Frase choc di Anita: cosa ha detto a Varrese e Rosy Chin

Anita Olivieri è una dei veterani di questa edizione del Grande Fratello. Parlando con Massimiliano Varrese e Rosy Chin si è lasciata andare a dichiarazioni discutibile che i fan hanno cercato di giustificare dicendo che stava solo scherzando, ma sui social i pareri sono contrastanti e in molti si sono accaniti contro la gieffina. Tutto è successo nel cuore della notte, forse Anita credeva che le telecamere fossero spente e nessuno la sentisse, invece è stata sentita eccome. (continua dopo la foto)

Cosa ha detto Anita

Parlando di vita privata, Massimiliano, Rosy e Anita discutevano su relazioni passate. Entrando nel discorso tradimento, la Olivieri ha specificato di non essere mai stata tradita e, pare, per un motivo specifico. “Conoscendomi penso che nessuno abbia mai avuto il coraggio di tradirmi. Perché rischi la vita, lo faccio sembrare un incidente. Ho una mente diabolica, figurati se non la riesco ad usare. Secondo me è più la paura delle conseguenze mie che non lo fanno, capito?”, ha affermato la gieffina bionda. (continua dopo il vide)

Discorsi inquietanti tra Max-Anita e Rosy



Convinti che la diretta fosse staccata guardate come sono realmente questi… #grandefratello pic.twitter.com/UbFUbULnmv — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) February 26, 2024

Successivamente anche Rosy restando sul discorso ha palesato la sua “gelosia, come unica amica cinese del gruppo: “Infatti, ti ammazzo amò. Trovati un’altra amica cinese e ti faccio vedere che ti faccio“. Pubblico diviso tra lo scherzo e la realtà. Anche se sono parole da non prendere sul serio, i concorrenti del GF dovrebbero ricordarsi che hanno telecamere e microfono 24 ore al giorno e certi argomenti sarebbe bene tenerseli per se e non farli ascoltare a milioni di persone.