“Grande Fratello”, interviene il fratello di Greta su Mirko e Perla: la verità sulla loro relazione

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati insieme nella casa del “Grande Fratello“. I due, dopo un lungo tira e molla, hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Josh Rossetti, sorella di Greta, concorrente del reality show di Canale 5, non crede nella loro storia ed ha lanciato una frecciatina alla coppia. (Continua…)

“Grande Fratello”, Mirko e Perla tornano insieme

In una delle recenti puntate del “Grande Fratello”, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati insieme, scambiandosi un bacio che ha fatto molto discutere. Il pubblico cercava più passione ed invece i due hanno preferito restare compiti e attendere la fine del reality show. La coppia, però, ha deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto. Dopo un lungo tira e molla hanno deciso di tornare insieme, ma c’è chi non crede alla loro storia d’amore. Il fratello di Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko, ha parlato del loro ritorno di fiamma. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)