Home | “Grande Fratello”, sorpresa in arrivo per Simona: cosa succederà stasera

Chi sarà il primo finalista di questa rimodernata edizione del Grande Fratello? Il pubblico vota chi tra Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy Chin non preparerà più la valigia fino all’ultimo giorno di reality. Stando alle percentuali di nomination salvezza di questi mesi, sembrerebbe scontata la vittoria di Beatrice, ma non è ancora detta l’ultima parola. Nel corso della serata si parlerà delle discussioni e i conflitti di questi giorni e non mancheranno le sorprese: una in particolare a Simona Tagli.

Sorpresa in arrivo per Simona: cosa succederà stasera

Questa sera, (ormai scontato) si tornerà su Mirko e Perla. Il ragazzo è tornato a Verissimo per parlare del nuovo status con la (ex) fidanzata e ha chiarito di non voler tornare a vivere con Perla, ma di viversi tutto con maggiore leggerezza. Simona Tagli, invece, è l’ultima concorrente (insieme ad Alessio Falsone) ad entrare nella casa del Grande Fratello. La gieffina ha varcato la porta rossa a gamba tesa guadagnando parecchie critiche da parte degli inquilini. Lei che era entrata per fare la guerra a Beatrice, nella scorsa diretta ha ammesso di essersi “innamorata” di lei e di aver trovato un alleata e non una nemica. Anche se la Tagli è entrata da qualche settimana, è già tempo di sorprese. (continua dopo la foto)

Sorpresa per Simona

Simona Tagli nella scorsa puntata ha raccontato alcuni momenti della sua vita privata, dal lavoro di hairartis al voto di castità, ormai sciolto, ma non ancora concretizzato. Questa sera la showgirl avrà modo di incontrare e riabbracciare la figlia Georgia. La ragazza, 18enne, figlia dell’imprenditore del famoso brand del miele, Francesco Ambrosoli. Quando la ragazza era solamente una bambina, il rapporto tra i due genitori si ruppe e nacque pure una diatriba per il suo affidamento. (continua dopo la foto)

La ragazza non è molto attiva sui social, nonostante sia figlia d’arte, su Instagram conta poco più di 800 follower e il suo ultimo post risale a novembre 2023. Nella sua biografia Instagram, Georgia si definisce attrice e speaker di Teen Social Radio, ovvero la voce della generazione Z.