L’unica coppia di cui questa edizione del Grande Fratello può andare fiera è quella nata tra le mura della casa di Cinecittà: Paolo e Letizia. Nella puntata di lunedì 19 febbraio, ospiti in studio, i due giovani hanno ripercorso la loro storia d’amore e parlato del futuro. Letizia ha ribadito, anche nella scorsa puntata, che Paolo è l’uomo della sua vita, nonostante i dubbi iniziali. Lo stesso Paolo, cotto fin dal primo giorno che l’ha vista, ammette: “Non posso stare senza di lei, se non la trovo con gli occhi mi sento perso.” Subito dopo la diretta, però, Letizia ha fatto una mezza scenata di gelosia al suo fidanzato che pensava più alla madre che a lei.

Momento negativo per Letizia: interviene Paolo

Dopo la diretta di lunedì 19 febbraio, Letizia ha rimproverato Paolo di non godersi a pieno il loro momento, ma di essere più concentrato sulla madre. Ne era nato un confronto piuttosto acceso in cui Letizia non aveva usato giri di parole dicendo: “Siamo troppi diversi Paolo, abbiamo una visione della vita completamente diversa”. Parole che in molti hanno giudicato fuori luogo, ma che confermano le teorie di qualcuno che crede che la coppia solo frutto di un accordo per arrivare in fondo al gioco. Ieri sera, una nuova discussione è nata tra i due, dove Letizia, presa da un momento negativo, è scoppiata in lacrime si è sfogata con il fidanzato che l’ha consolata. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)