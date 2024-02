“Uomini e Donne”, storia al capolinea tra l’ex tronista e il fidanzato

Storia al capolinea tra un ex tronista di Uomini e Donne ed il suo fidanzato. Da tempo la coppia viveva un periodo di crisi, dopo le accuse di tradimento di lei, smentite dallo stesso fidanzato. Crisi che pareva superata dato che i due avevano passato insieme il capodanno. Una pace durata poco, dato che la conferma della fine della storia è arrivata da lui tramite una storia Instagram, in cui spiega che la relazione è finita già da circa due mesi.

Storia al capolinea tra l'ex tronista e il fidanzato

Pare che questa volta non ci siano ripensamenti per l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià e il suo fidanzato Federico Chimirri. Giulia si fa conoscere al grande pubblico per essere prima corteggiatrice e poi tronista del dating di Maria De Filippi tra il 2018 e il 2019. All’epoca scelse Manuel Galiano, deludendo i fan che la accusarono di strategia. Poco dopo la fine di U&D, però, iniziò una relazione con Giulio Raselli, naufragata anche questa poco dopo. Dalla fine del 2020 l’ex tronista inizia una storia molto social con Federico, semifinalista di Masterchef 11, con un ristorante molto in voga a Milano. (continua dopo la foto)

È finita tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri

La coppia aveva si era già separata nel corso dell’ultimo anno ed è stata proprio Giulia a raccontare i dettagli, accusando Chimirri di tradimento che, invece, ha sempre smentito. Dopo un periodo divisi, nella coppia sembrava tutto sistemato e hanno inaugurato il 2024 insieme. Eppure qualcosa deve essere successo da li a pochi giorni, dato che in una delle sue recenti stories, Federico annuncia la fine del loro amore: “Il gossip non mi appartiene ma sono tanti giorni che mi chiedete e penso sia giusto dirvelo. Tra me e Giulia la storia è chiusa completamente da circa due mesi. Vi ringrazio in anticipo per la vostra comprensione in questo momento.”(continua dopo la foto)

Da parte di Giulia, invece, ancora nessun commento..