“Uomini e Donne”, pessime notizie su Brando e Beatriz: cosa succede

In questi giorni è probabile che verrà registrata la puntata di Uomini e Donne in cui Brando, finalmente farà la sua scelta. Con chi uscirà dal programma e inizierà la sua storia d’amore, con Beatriz o Raffaella? Intanto dalle anticipazioni, sappiamo che il ragazzo, dopo l’ultima esterna a Napoli con Raffaella, ha deciso di fare una sorpresa a Beatriz ed è andato a trovarla a Milano, guadagnando le lacrime della ragazza campana. Eppure il tronista sembra ancora in alto mare sulla scelta, anche se le difficoltà con Beatriz sembrano aver chiarito alcuni punti.

Pessime notizie su Brando e Beatriz: cosa succede

Pubblico diviso a metà su chi preferisce la coppia Brando e Beatriz fatta di discussioni ma grande attrazione, e chi invece vede bene il ragazzo con Raffaella, dolce e decisa. Ma l’ultima parola è di Brando che si dice particolarmente in difficoltà nella conoscenza con Beatriz. Nonostante tra i due ci sia molta connessione il tronista sottolinea come, anche nell’ultima esterna, i momenti in cui sono stati beni si riducono a 5 minuti sull’intera ora. In studio continua la discussione tra i due, che seduti uno davanti all’altro parlano di quanto accaduto.

La corteggiatrice si difende dicendo che non era dell’umore di vedere Brando, dato che 30 minuti prima aveva visto l’esterna a Napoli con Raffaella. Il tronista la incalza dicendo che con lei è sempre così e che è più concentrata sulle dinamiche del programma che su di lui. A questo punto interviene Maria che prende le parti del ragazzo e spiega a Beatriz che con i suoi modi di fare non aiuta Brando nella scelta, perché di fatto il ragazzo non la conosce. Puntuale è arrivato anche il commento di Raffaella. (continua dopo la foto)

Brando e Beatriz: “Sceglierti sarebbe un azzardo”

Durante il faccia a faccia con Beatriz, Brando esprime tutto il suo malcontento nei continui cambiamenti della ragazza e le rinfaccia di non avergli dimostrato niente in 5 mesi. “Penso che lui abbia paura che, scegliendo te, tra voi ricapiti quello che accade in studio“, spiega Maria per mettere ordine. “Se adesso dovessi dire ‘Bea sei la mia scelta’, io farei un azzardo“, ammette Brando. Raffaella, malcontenta anche lei interviene innescando un battibecco con la sua rivale e al momento delle danze, Brando sceglie Beatriz, ma solo per parlare. Tentativo pressoché inutile dato che la ragazza sembra concentrata su altro. Intanto Raffaella è uscita dallo studio.