“Uomini e Donne”, l’addio clamoroso: chi lascia il programma per sempre

Ieri, martedì 20 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda nei prossimi giorni. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni delle registrazioni, condivise da Lorenzo Pugnaloni, tra rientri inaspettati e addii clamorosi, il trono di Ida Platano è quello che regala sempre più emozioni. Ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni dal dating di Maria De Filippi.

Brando ancora in alto mare

Lorenzo Pugnaloni, ha pubblicato una storia Instagram in cui rivela alcune anticipazioni sulla puntata registrata ieri di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il tronista Brando, dopo essere andato a Napoli da Raffaella, nella scorsa esterna, questa volta ha deciso di sorprendere Beatriz e andare a Milano. La ragazza campana non avrebbe preso bene la cosa e sarebbe scoppiata in lacrime, aggiungendo che d’ora in poi non farà più niente per lui, sarà invece lui a dimostrarle qualcosa. A quanto pare manca ancora qualche settimana prima di scoprire la scelta definitiva di Brando. (continua dopo la foto)

L’addio clamoroso: chi lascia Uomini e Donne per sempre

Nel Trono Over, occhi sono puntati su Ernesto e Barbara. Il cavaliere è uscito con Jaminca, che però lo vede solo come un amico. Barbara non ha presa molto bene il palo rifilato dal cavaliere e lo accusa di stare li solo per visibilità. In studio un’accesa discussione dove Barbara esce dallo studio arrabbiata e lui la segue per poi non rientrare più.

Ida Platano invece, riaccoglie in studio Mario Cusitore, corteggiatore già cacciato dalla tronista e tenuto in pausa dopo le scuse pubbliche, e gli da una seconda possibilità. Sergio, dopo le ultime discussioni in studio, viene eliminato, decisione in linea con il suo pensiero dal momento che aveva già deciso di andarsene. Ma non finisce qui, per la tronista bresciana porta in esterna Pierpaolo, facendo storcere il naso a Mario, così dopo le lamentele di quest’ultimo, Ida avrebbe deciso di ballare con lui.