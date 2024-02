Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del noto reality show di Canale 5 il Grande Fratello, condotto da anni da Alfonso Signorini. La nuova edizione del 2023 sta regalando forti emozioni al pubblico da casa. In queste ore al centro della scena c’è Anita, la quale è stata richiamata dagli autori a causa del caso del fazzoletto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Anita richiamata dagli autori: la verità sul caso del fazzoletto

Un nuovo mistero anima in queste ore la casa del Grande Fratello 2023. Nel bel mezzo della puntata del Grande Fratello di San Valentino, Anita Olivieri ha incontrato il suo fidanzato Edoardo Sanson. Tra un abbraccio e l’altro il ragazzo ha dato alla gieffina un fazzoletto, che poco dopo lei ha aperto e guardato insieme a Rosy Chin. Da casa molti telespettatori hanno pensato che dentro al fazzoletto ci fosse scritto qualcosa e qualcuno ha addirittura invocato la squalifica per la romana. Lunedì notte dopo il suo rientro nella casa di Cinecittà, Giuseppe Garibaldi si è appartato in camera con Anita Olivieri e le ha confessato: “Sai il fazzolettino che ti ha dato Edoardo? Quando l’ho visto pensavo fosse altro“. La ragazza ha così raccontato quello che è successo dopo l’incontro con Edoardo. Gli autori hanno richiamato la gieffina chiedendole di consegnare il fazzoletto, proprio per capire se ci fossero scritte delle informazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

1-NON è un fazzoletto ci sono anche le immagini di Anita Olivieri che legge in studio….

2- non si legge un fazzoletto, ma ovviamente è talmente tanto raccomandata…che prima di squalificarla….sostituiscono il conduttore#grandefratello https://t.co/rTeobvXQQO pic.twitter.com/4XhWaIY2lR — Pasquino (@Web_Lavoro) February 20, 2024

Cosa c’era nel fazzoletto

In realtà dentro al fazzoletto di Annita non c’è altro che un’iniziale ricamata. La ragazza ha dichiarato: “Io mi sono ritrovata in mano questo fazzoletto, ma non ho nemmeno realizzato. Pensavi ci fosse scritto qualcosa? Sì e secondo te cosa è successo? Sono andata in confessionale e cosa mi hanno detto? “Dacci subito quel fazzolettino”. Io ho detto immediatamente che era vuoto e non c’era scritto nulla. Guarda, non c’è nulla a parte la E di Edoardo. Sì è ricamata, sì vabbè lui è così, non c’è nulla da fare, è un principe”. Per fortuna Edoardo è stato corretto, anche perché un’altra violazione del regolamento poteva costare cara alla gieffina. Lo scorso dicembre infatti la mamma della concorrente le ha lasciato un bigliettino dentro alla scatola di un medicinale e Alfonso Signorini è intervenuto: “Tua mamma ha buttato il bugiardino ed ha inserito un biglietto con dei messaggi. Erano parole d’amore, ma poi ti ha dato dei consigli e questo non è ammissibile. Inoltre quando hai trovato il biglietto non hai nemmeno detto nulla al Grande Fratello. Per questo abbiamo deciso di prendere un provvedimento. Stasera infatti sei ufficialmente in nomination per quello che è successo“.