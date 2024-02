“Grande Fratello”, ecco la prima finalista di questa edizione: una vittoria senza gara

Ieri sera, 26 Febbraio 2024, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023, condotto come sempre da Alfonso Signorni. Il noto reality di Canale 5 si avvicina sempre più alla puntata finale e così il pubblico da casa è stato chiamato a votare il primo finilista di questa edizione. Per ora alla puntata finale sembra esserci arrivata la nota attrice italiana. Questa scelta degli affezionati del programma ha scatenato diverse reazioni sia dentro che fuori la casa. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice è la prima finalista: le reazioni

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 26 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato il nome del primo finalista. Tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, a volare in finale è stata Beatrice Luzzi che ha conquistato il 60 % di voti. Beatrice Luzzi ha dichiarato: “Se non ci fossi stato tu, Alfonso! Sei il primo che ringrazio, e sinceramente, per la tua compassione”. Poi ha ringraziato chiunque l’abbia votata “con affetto e costanza in questi mesi. Credo che abbiano visto una coerenza, una lealtà nei valori. Spero di essere all’altezza della loro stima e della loro saggezza e di arrivare fino alla fine”. Poi, ha ammessoche il reality rappresenta una possibilità di rilancio per la propria carriera: “Credo che se noi avessimo una carriera così sicura, non avremmo accettato di partecipare al Grande Fratello, perché comporta tanti sacrifici. Non tanto per noi, quanto per le nostre famiglie”. Infine, in merito agli altri coinquilini Luzzi ha detto: “Per i giovani è una grande ricchezza uscire da qua e essere già qualcuno”.

