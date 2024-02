Grandi novità nella casa del “Grande Fratello”, Marco Maddaloni ha stupito tutti con un gesto totalmente inaspettato nei confronti della concorrente Beatrice Luzzi. Tra i due non correva buon sangue dopo una lite di qualche tempo fa. Ecco cosa è successo.

“Grande Fratello”: qualcosa è cambiato

Si respira una nuova aria nella casa del Grande Fratello: le scorse settimane sono state segnate da liti e sfoghi, mentre ora sembra che si sia ristabilita la pace. Giuseppe Garibaldi è rientrato nella casa dopo essere stato assente per diverso tempo. Il gieffino era uscito a causa di un malore che lo ha costretto ad accertamenti medici. Dopo il suo rientro i coinquilini devono aver messo da parte le varie tensioni personali per dargli un caloroso benvenuto. Forse il clima più disteso è anche da imputare all’avvicinarsi della fine del programma. I concorrenti si starebbero ora rendendo conto che manca poco alla loro uscita dal reality e forse stanno iniziando a sentire la necessità di lasciarsi alle spalle i trascorsi e fare pace con i compagni di gioco.

Il litigio furioso tra Maddaloni e Luzzi

Ricordiamo che solo due settimane fa, Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi avevano litigato pesantemente durante la gita concessa dagli autori del Grande Fratello ai concorrenti. “Tu non ti porterai niente da questa esperienza”, aveva detto Maddaloni a Beatrice. “Ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida, ti sei tenuta tutto dentro, la tua aria negativa è finita”. Le sue parole avevano anche ottenuto gli applausi di tutti. “Dai ragazzi non facciamo così tutti contro Beatrice, così ci hai fatto digerire questo pranzo, di solito di vuole un’ora e mezza di allenamento a te ne sono serviti solo 15 minuti”, aveva poi concluso infierendo Maddaloni.

“Grande Fratello”: Marco non si scusa

Durante la diretta del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini non aveva lasciato correre le parole dure di Marco Maddaloni e aveva cercato di prendere le difese di Beatrice Luzzi chiedendo anche a Marco Maddaloni di chiedere scusa a Beatrice Luzzi senza ottenere successo: “Io non mi scuso di niente. Non ho detto parolacce, ma quello che penso, per me il discorso di Vittorio che è stato deviato da Bea, ho sempre mantenuto il mio tono”, aveva detto. E invece ora a sorpresa qualcosa sembra essere cambiato e Maddaloni sembra essersi decisamente ammorbidito. Il gieffino, infatti, ha fatto un gesto totalmente inaspettato nei confronti di Beatrice. (Continua nella pagina successiva…)