“Affari tuoi”, accetta i 31mila euro: poi la scoperta choc

"Affari tuoi", durante l'ultima puntata del game show Rai, il concorrente ha accettato la proposta del dottore di 31mila euro. Al termine del gioco, però, ha fatto una scoperta choc che ha lasciato tutti senza parole.

“Affari tuoi”, il colpo di scena durante l’ultima puntata

“Affari tuoi”, durante l’ultima puntata del game show Rai condotto da Amadeus, c’è stato un incredibile colpo di scena. Ieri sera, giovedì 22 febbraio 2024, Fiorenzo da Napoli ha partecipato come concorrente in rappresentanza della Regione Campania. La puntata è stata ricca di forti emozioni e racconti, ma è stato il finale a lasciare tutti a bocca aperta. Il concorrente ha deciso di accettare l’offerta del dottore di 31mila euro. Al suo fianco, per tutta la puntata, c’era la moglie Laura, speranzosa di portare a casa una somma in grado di poter aiutare a costruire una mensa destinata ai senzatetto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Affari tuoi”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera, giovedì 22 febbraio 2024, Fiorenzo ha partecipato al game show di Rai Uno in rappresentanza della Regione Campania. Il concorrente ha giocato per tutta la serata al fianco della moglie Laura. La partita è andata bene per tutto l’arco della puntata. I due concorrenti si sono ritrovati con quattro pacchi azzurri e quattro pacchi rossi: un equilibrio che ha aiutato la coppia a rimanere ottimista. Fiorenzo e Laura, a un certo punto, hanno deciso di cambiare il proprio pacco, il numero 20 della Campania, con quello della Basilicata, il numero 9. La decisione è stata del tutto inaspettata ed ha sorpreso tutti visto che avevano appena perso un ulteriore pacco azzurro. La scelta presa, però, si è dimostrata non essere stata del tutto sbagliata. Dentro al pacco precedente c’erano 100mila euro, ma in gioco erano rimasti ancora tre pacchi azzurri e tre rossi da 5 euro, 50 euro, 500 euro, 5mila euro, 15mila euro e 300mila euro. (Continua a leggere dopo la foto)

La scoperta choc

“Affari tuoi”, dopo aver deciso di scambiare il proprio pacco con il numero 9 della Basilicata, Amadeus ha fatto una considerazione, rivolgendosi al concorrente: “La certezza ora è che tu i 300.000 non li avevi. I pacchi adesso sono pochi, perciò chi ci dice che tu non abbia lasciato i 10.000 euro prendendo proprio i 300.000?” A quel punto il dottore ha ha fatto una prima offerta di ben 25mila euro, rifiutata dalla coppia, e poi una seconda da 31mila euro, quest’ultima accettata da Fiorenzo e Laura. Al termine della puntata, Amadeus ha fatto aprire ai due concorrenti il pacco numero 9 e al suo interno era contenuto il premio di 300mila euro. La scoperta del ricco montepremi perduto ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Ma Fiorenzo e Laura non si sono lasciati abbattere e sono rimasti comunque soddisfatti della cifra che sono riusciti a vincere e che potranno utilizzare per costruire una mensa destinata ai senzatetto. (Continua a leggere dopo la foto)

