"Grande Fratello", Garibaldi chiarisce in diretta cosa prova per Anita

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello” sono stati protagonisti Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Il gieffino ha chiarito una volta per tutte che cosa prova per la sua coinquilina. Garibaldi, sin dai primi giorni nella casa del “Grande Fratello”, si è avvicinato ad Anita, ma di fronte ha trovato eretto un muro. Nella puntata di ieri si è parlato nuovamente di loro. (Continua…)



Sin dai primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Giuseppe Garibaldi si è avvicinato molto alla sua coinquilina Anita Olivieri. Di fronte, però, ha trovato un muro: Anita, infatti, non si è mai detta interessata a conoscere il suo coinquilino. Ciò nonostante, Garibaldi ha continuato a corteggiarlo, fino a quando ha trovato un netto rifiuto da parte di Anita. Nella puntata di ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha analizzato il loro rapporto e Garibaldi ha chiarito una volta per tutte cosa prova per la sua coinquilina. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)