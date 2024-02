Durante la puntata di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, di Pomeriggio Cinque, si è parlato ancora del gossip che sta tenendo sulle spine gli italiani: la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. In studio, si è discusso della possibilità di un ritorno di fiamma tra i due. Secondo Fabrizio Corona non ci sono dubbi: i due non torneranno mai insieme. Ma cosa ne pensano gli opinionisti del programma di Canale 5? Intercettato dall’inviato di Pomeriggio Cinque, anche Fedez si è trovato a dover rispondere alla domanda. La sua risposta ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

Fedez indossa di nuovo la fede

In molti hanno sperato che la crisi tra Fedez e la Ferragni fosse passeggera. E il dubbio che potesse essere realmente così è nata dopo che il rapper ha ricominciato ad indossare la fede. “C’è un aggiornamento in merito al convegno di stamani a Torino in cui il cantante si è mostrato con la fede al dito – fa sapere l’inviata -. Ma non è l’unica cosa. Perché qualche ora dopo anche Chiara Ferragni si è mostrata sui social. Come sappiamo qualche giorno fa lei si è fatta vedere senza la fede al dito, ma oggi le cose sono cambiate. Poco fa aveva un maglione oversize e dalla manica lasciava intravedere uno sbrilluccichio all’anulare sinistro. Non sappiamo se sia già una riappacificazione o un patto di non belligeranza per tutelare i figli”. Quindi Michele Dessì, inviato di Pomeriggio Cinque, ha fatto la domanda direttamente a Fedez. Cosa ha risposto lui? (Continua dopo le foto)

“Pomeriggio Cinque”, la rivelazione di Fedez sulla possibilità di un ritorno di fiamma con Chiara Ferragni

L’inviato del talk show di Canale 5 ha intercettato Fedez e gli ha consegnato un cornetto portafortuna, come da lui richiesto visto il particolare periodo che sta vivendo. “Ho appena messo giù il telefono con Myrta e mi ha detto che sei licenziato”, ha scherzato Fedez con il giornalista Michel Dessì. “Grazie mille ragazzi, mi sono anche scheggiato il dente. Ti do una massima: non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo”. Poi l’inviato la fatidica domanda. “Molti hanno detto che c’è speranza che lei possa tornare con Chiara”, ha affermato. “Ma secondo te lo vengo a dire a te? Chi vive sperando muore…”, gli ha risposto il rapper. (Continua dopo le foto)

La teoria di Anna Pettinelli su Fedez e Chiara Ferragni

Nessuna risposta da Fedez, che ha sempre dichiarato di non voler parlare della sua vita privata in televisione. Poi Myrta Merlino ha interpellato Anna Pettinelli. “Hai la sensazione che potrebbero rimettersi insieme e che questa favola si possa ricomporre?”, ha chiesto la conduttrice. “Sì, io ho questa sensazione. Come ce l’ho in Totti e Ilary Blasi. Io vado oltre a tutte le chiacchiere. Mentre andavano in onda le immagini guardavo l’amore che si leggeva in maniera forte negli occhi di Chiara. Se tu non ami una persona non hai quello sguardo e quel sorriso? C’è amore!”, ha affermato soffermandosi poi su un particolare. “Lui è innamorato della moglie. Non la chiama mai Chiara, ma ‘mia moglie’. Questo dice molto. Io non so come andranno le cose tra di loro. Certamente lei è più potente dal punto di vista economico e della visibilità e dell’internazionalità, ma io mi auguro che non arrivino a contarsi gli spiccioli. Spero che diano un esempio. E ne avremmo bisogno di esempi di questa tipologia”, ha ammesso l’opinionista.