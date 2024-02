Home | Cinema italiano in lutto: addio per sempre ad uno dei volti più amati

Cinema italiano in lutto, addio per sempre a una vera leggenda – Lutto nel mondo dello spettacolo: per molti era il Danny DeVito italiano. È morto uno degli attori più amati dal grande pubblico. Aveva 74 anni, era un caratterista del cinema italiano e di teatro. (continua a leggere dopo le foto)

Cinema italiano in lutto: addio per sempre ad uno dei volti più amati

Luis Molteni, nome d’arte di Gianluigi Molteni, brillante attore italiano dal talento versatile e dal volto inconfondibile, lascia oggi un vuoto nel panorama cinematografico italiano e nel cuore di tutti gli amici e dei fan. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata su Instagram e ora si leggono parole di cordoglio scritte da colleghi come Massimo Boldi e Christian De Sica. (continua a leggere dopo le foto)

Morto Luis Molteni: la carriera tra cinema e teatro

Molteni è stato un caratterista del cinema italiano e di teatro. Tra i tanti film in cui ha recitato «Arti Mestieri» (1988-1991), «Sumerycon (ovvero Nutella amara)» (1991, con Corrado Guzzanti, Francesca Reggiani e Cinzia Leone), «A piedi nudi nel parco» (1993-1994, diretto da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini), «Igloo» (1997-1998), «Irma la dolce» (2002), «Scherzi d’amore» (2004, con Francesca Reggiani e Rolando Ravello), e «La guerra dei Roses».

