“Grande Fratello”, un concorrente accusato di un fatto gravissimo: cosa succede ora – Un concorrente avrebbe compiuto un gesto gravissimo. Nella Casa più spiata di Italia, sorvegliata dalle telecamere h24, il giovane si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia (e non sarebbe la prima volta per lui). Difatti il ragazzo era stato accusato della stessa cosa alcuni giorni fa, ma nell’ultima diretta del “Grande Fratello” non sono stati presi provvedimenti. Ora i telespettatori tornano alla carica e chiedono a gran voce la squalifica. (continua a leggere dopo le foto)

Sta girando fuori dal “Grande Fratello” il video che mostrerebbe il concorrente dire una bestemmia. Il filmato diventato virale è accompagnato da pareri discordanti: per alcuni si tratta di un intercalare, per altri invece non ci sarebbero dubbi. Nei confronti del giovane per ora nessun provvedimento: il concorrente non è stato convocato dagli autori in confessionale, ma tutto potrebbe cambiare improvvisamente se ci fosse la conferma della scorrettezza. (continua a leggere dopo le foto)

Alessio Falsone, uno dei nuovi arrivati, avrebbe improvvisamente detto: “Por*** Dio“. Ma altri ipotizzano invece che abbia semplicemente esclamato: “Porco di” oppure “Porco due”. Il ragazzo, del tutto sconosciuto prima della sua partecipazione al reality show, era in giardino e avrebbe usata l’espressione davanti a Sergio.

