Home | Grave lutto per la la soap “Un posto al sole”: “Una grande perdita”

La nota soap italiana Un posto al sole racconta le storie e le intricate vicende degli abitanti di un condominio, Palazzo Paladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, stretta tra il luccicante mare di Napoli ed il Vesuvio. In queste ore, tutto il cast di Un posto al sole è stato colpito da un terribile lutto. L’annuncio della scomparsa di uno della squadra è stata data alla fine dell’episodio di ieri 27 Febbraio 2024 della popolare soap in onda su Rai 3. Il fan della soap sono rimasti completamente senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Drammatico lutto nella famiglia reale: chi è venuto a mancare

Leggi anche: Eleonora Daniele sconvolta dal lutto: il racconto a “Storie italiane”

Leggi anche: Musica in lutto, si è spento a 66 anni uno dei più grandi

Leggi anche: Cinema e Tv in lutto, l’attore muore a 49 anni: era malato da anni

“Un posto al sole” lutto, addio a Massimiliano Lucon

Addio a Massimiliano Lucon, l’aiuto regista di Un Posto al Sole. La notizia è sta diffusa alla fine dell’episodio della soap di Rai 3 andato in onda nella giornata di ieri 27 Febbraio 2024. Sullo schermo è comparso un messaggio che ha lasciato tutti quanti senza parole: “La puntata è dedicata al nostro caro amico Massimilian, o Lucon”. Nina Soldano, celebre per il ruolo di Marina Giordano nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole, sui social ha scritto: “Oggi non è una giornata facile. È venuto a mancare un nostro caro amico di famiglia, un grande lavoratore, una grande persona. Ma siamo qui. Quindi questa giornata la dedico a te, Max. Ciao”. Poco dopo anche altri protagonisti di questa grande famiglia hanno salutato l’aiuto regista con delle parole su Instagram.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”