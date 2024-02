Gli equilibri nella casa stanno cambiando ora che manca un mese alla finale di questa edizione del Grande Fratello. Lunedì scorso, Alfonso Signorini ha annunciato durante la diretta che Beatrice Luzzi è la prima finalista. I concorrenti stanno iniziando a tirare le somme e negli ultimi giorni gli animi sono molto tesi: soprattutto quelli dei veterani che probabilmente ora si sentono che la loro permanenza nella casa del Grande Fratello è a rischio. Ciò che ha sorpreso di più, tra tutti i fatti degli ultimi giorni, è una confessione di Massimiliano Varrese che riguarda Beatrice. (Continua dopo le foto)

Cosa sta succedendo nella casa

Negli ultimi giorni, le liti sono sempre più frequenti. Giuseppe Garibaldi e Anita non si parlano più e Massimiliano ha avuto una forte discussione con Anita, Rosy, Letizia e Perla. Tutto questo perché gli equilibri sono cambiati. Beatrice non è più nominabile e i concorrenti hanno capito che si tratta di una gara e che in finale non ci arriveranno tutti. Inoltre, l'arrivo di Alessio e Simona ha veramente dato uno scossone alle dinamiche della casa. Massimiliano, tra tutti, è il più insofferente.

Massimiliano critica gli inquilini

Dopo la puntata di lunedì, 28 febbraio 2024, Varrese se l'è presa con i suoi inquilini. L'attore, in particolare, si è lamentato di come i giovani non abbiano rispetto degli spazi comuni e della pulizia del loft e ha rimproverato loro di fare una differenza tra i giovani e gli anziani della casa. "A me dà fastidio vedere le cicche delle sigarette nelle tazzine, nelle tazze, c'è mancanza di rispetto nella casa in generale. Devo andare dritto al punto? Dite che sono un esempio, ma in realtà mi avete sacrificato, preferendo fare le alleanze tra voi ragazzi. Poi guardate come gridate, questo è il modo di parlare dopo sei mesi?", ha detto Varrese. Uno sfogo pesante al quale gli inquilini hanno risposto a tono.

“Grande Fratello”, Varrese ammette che Beatrice ha ragione sugli inquilini

Durante una chiacchierata con Giuseppe Garibaldi, Massimiliano ha confessato che Beatrice aveva ragione sugli altri concorrenti sin dall’inizio. “Mi dispiace ma su certe cose aveva proprio ragione Bea. Questi non hanno nemmeno l’umiltà di ascoltare. Su cosa aveva ragione Beatrice? Su tutto!”, ha detto l’attore a Garibaldi. Il pubblico è rimasto senza parole, visto che fino a pochi giorni, Massimiliano fa aveva solo brutte parole per Beatrice. Una tecnica per conquistare il favore del pubblico o una vera presa di coscienza?