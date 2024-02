La finale del Grande Fratello 2023 andrà in onda di giovedì sera e due sono le date per ora in ballottaggio: il 4 e l’11 Aprile. Il pubblico da casa ha scelto già la prima finalista di questa edizione, ovvero l’attrice italiana Beatrice Luzzi. In questi giorni nella casa del Grande Fratello l’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ha subito una battuta d’arresto. La gieffina si è appartata in sauna con Massimiliano, amico di Giuseppe, per parlare. Poi la ragazza ha pensato bene di riportare le parole di Max a Garibaldi, scatenando il caos. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Anita smaschera Massimiliano: cos’è successo

La convivenza nella casa del Grande Fratello 2023 si fa sempre più complessa. Stare tanti mesi a contatto 24 ore su 24 con le stesse persone può portare a degli scontri. In questi giorni nella casa l’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ha subito una battuta d’arresto. La gieffina, come riportato da Biccy, si è appartata in sauna con Massimiliano e gli ha confessato: “Ieri sera ho passato un po’ di tempo con Alessio e lui si è incupito. Infatti stamani non ha voluto la colazione. Solita storia di sempre. E sempre le stesse cose. Basta, io sono piena, fine, no basta. Non assecondo più queste storie, sono davvero piena. Io sono troppo stanca e anche per me sono cinque mesi e mezzo. Io adesso devo pensare a me stessa. A me fa piacere passare una serata con Sergio e Alessio e non posso stare attaccata a lui“. Varrese ha rivelato che secondo lui Giuseppe prova qualcosa di più di una semplice amicizia: “Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente. probabilmente ha un sentimento più forte per te. Non si rende conto nemmeno lui di questa profondità dei suoi sentimenti“. Immediatamente Anita è corsa da Giuseppe a rivelare tutto, scatendando il caos.

