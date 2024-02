“Grande Fratello”, la notizia bomba su Beatrice: nessuno mai come lei

Il pubblico ha scelto Beatrice Luzzi come prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. In nomination c’erano, oltre Beatrice, anche Massimiliano, Rosy e Grecia. Alfonso Signorini durante la puntata di ieri, lunedì 26 febbraio 2024, ha chiamato in studio i 4 candidati e prima di leggere il responso del Televoto, ha mostrato loro i momenti top di questa loro esperienza. Poi l’annuncio della vincitrice: prima finalista Beatrice Luzzi. L’attrice ha segnato dei record nella storia del Grande Fratello. (Continua dopo le foto)

Beatrice Luzzi è la prima finalista del “Grande Fratello”

Luci basse, musica bassa, poi l’annuncio di Alfonso Signorini. “Beatrice sei tu la prima finalista di questa edizione”, ha esclamato prima al pubblico poi ai concorrenti rimasti nella Casa. “Spero di riuscire a costruire qualcosa con questo consenso”, ha affermato la prima finalista del GF 2023. L’attrice poi ha raggiunto i suoi inquilini, dai quali è stata accolta con un brindisi in cucina. “Bravi tutti”, ha detto alzando il calice. Il risultato del televoto non è stato una sorpresa: sin dall’inizio del programma Beatrice è la regina indiscussa. Ma ciò che ha ottenuto durante il suo percorso è da record. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Beatrice è la prima finalista: la concorrente segna dei record

Beatrice Luzzi ha già vinto tutto. Era prevedibile che arrivare in finale per prima ma i numeri con cui l’ha fatto sono impressionanti. Mai nessuno né nel Grande Fratello né nel Grande Fratello Vip, ha mai avuto il suo seguito. Beatrice è stata nominata ben 111 volte e ha passato 20 televoti. Di questi 19 volte è stata la più votata. Un sostegno incredibile dal pubblico sin dalle prime puntate del programma. E non poteva che essere lei la prima finalista anche stavolta sbaragliando la concorrenza. Il 60% del pubblico ha votato Beatrice. (Continua dopo le foto)

– 111 nomination

– 19 televoti vinti su 20

Anche Simona Tagli ama Beatrice

Il percorso di Beatrice al GF è stato piuttosto complicato. Sin da subito infatti è stata la più odiata della casa: ed ecco perché è stata nominata 111 volte. L’attrice però ha sempre affrontato a testa alta le sfide. Massimiliano, Giuseppe, Anita, Letizia, Maddaloni: nessuno è riuscito a scalfirla. Anche Simona Tagli, che era entrata nel programma come hater dell’attrice, ha dovuto ricredersi. “Avevo un parere completamente diverso. Ma devo dirti la verità in questa Casa, io parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo, mi sono innamorata di Beatrice! Non faccio coming out però la amo! La amo! Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei! Parlo di amore universale”, ha ammesso.