Fiorello rivela il numero di telefono di Fabio Fazio a “Viva Rai2”: delirio in diretta

Rosario Fiorello ed il compagno di viaggio Fabrizio Biggio commentano da un bar di Roma, a modo loro, i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate. Nel corso delle varie puntate di Viva Rai2, Fiorello ha commesso diverse gaffe e proprio in queste ultime ore è scivolato di nuovo, rivelando all’Italia intera il numero di Fabio Fazio, creando il caos in diretta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Viva Rai2”, Fiorello rivela il numero di telefono di Fazio

Fiorello è tornato questa mattina, 27 Febbraio 2024, con un nuovo appuntamento insieme a Biggio e Casciari con Viva Rai2. Tra musica dal vivo, divertimento e le letterine dei piccoli fan dello showman, uno dei temi più importanti affrontati da Fiorello è stata la polemica di Massimo Giletti e Fabio Fazio. Secondo quanto dichiarato dalle testate nazionali, infatti, Giletti avrebbe contattato Fazio per ospitarlo nel programma speciale che celebra i 70 anni della Rai. Tuttavia, il conduttore di Che tempo che fa non avrebbe risposto alla chiamata, generando polemiche e malumore tra i conduttori della rete nazionale. Fin qui tutto benen, poi Fiorello sembrerebbe aver commesso una gaffe volontaria. In diretta, come riportato da Leggo, lo showman ha commentato la polemica su Giletti e Fazio e, volendo dare un consiglio al primo ha cercato di rivelare il numero di telefono del secondo: “Giletti ti dò io il suo numero di telefono, chiamalo su questo!”. Fabrizio Biggio è riuscito a fermarlo in tempo prima che finisse la sequenza di numeri che compongono il cellulare di Fazio, mentre nel glass in molti ridevano e scherzavano.

