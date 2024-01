“Viva Rai 2”, Fiorello crolla in lacrime davanti a tutti: cos’è successo

Durante una riunione di Viva Rai 2, Fiorello non è riuscito a nascondere l’emozione: immortalato in un video pubblicato su X da Mauro Casciari, diventato presto virale, il team di Viva Rai2! si trovava in sala riunioni e ad un certo punto si vede Fiorello a testa bassa e con le mani tra i capelli in lacrime. Cosa è successo? Scopriamo.

Fiorello crolla in lacrime davanti a tutti

Mentre si organizzava e progettava la nuova messa in onda, con gli sketch da proporre nel programma dello stesso Fiorello, che tiene incollati allo schermo i telespettatori durante le prime ore dal risveglio, da una casa è partita una delle canzoni che più hanno reso famoso Pino Daniele, “Napule è”. Il cantante napoletano è scomparso prematuramente 9 anni fa, il 4 gennaio 2015. (continua dopo la foto)

Con la sola base che fungeva da colonna sonora, lo showman siciliano si è messo a cantare il brano dedicato alla città partenopea. L’emozione è stata talmente tanta che Fiorello non è riuscito a trattenersi. Con lo sguardo basso, mani nei capelli e un karaoke improvvisato, è stato ripreso da Mauro Casciari che ha poi postato il video sui social. . “Così, di botto, senza microfono”, ha scritto Casciari nella didascalia del contenuto postato. Tantissimi i commenti di utenti che si sono detti commossi per l’omaggio e l’interpretazione che Fiorello è riuscito a dare alla canzone. (continua dopo il video)

“Quando la musica prende non se ne esce più“, ha scritto qualcuno. “Poesia. Grazie Fiorello, emozioni trasmette la tua professionalità, come le musiche e le parole di brani che il grande Pino Daniele ci ha lasciato in eredità. Non le dimentichiamo, sono vere perle di musica“, ha commentato un altro. Infine, un fan ha scritto: “Grazie Fiorello, cantando queste note di poesia si capisce quanto vuoto abbia lasciato in tanti il Grande Pino Daniele”.