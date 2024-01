Affari tuoi è tornato nella versione quotidiana con la conduzione di Amadeus. Al centro del game show, come sempre, ci sano i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi! In ogni puntata ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro sarà il “pacchista” protagonista della puntata e avrà un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300.000 euro. Nuovo, invece, il gioco finale “La regione fortunata”. Nonostante sia uno dei programmi più seguiti della Rai, lo show di Amadeus è stato criticato da diversi telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)

“Affari tuoi”, italiani al veleno: il programma sotto accusa

Il programma più visto nell’access prime time è Affari Tuoi. La trasmissione condotta da Amadeus sfiora infatti i 5 milioni di spettatori (4 milioni 822 mila) e ha raggiunto il 25.3% di share nella serata di sabato 13 Gennaio 2024. Un risultato, quello ottenuto su Rai 1, condiviso con i tanti fan sui social. “Anche il sabato il programma più visto di tutta la televisione italiana è Affari Tuoi di Amadeus, con oltre 4.822.000 spettatori e il 25,26% di share su Rai 1”, è il contenuto del tweet sul profilo ufficiale del programma. In molti hanno condiviso il successone, commentando: “Affari tuoi si ama”, fa sapere una telespettatrice alla quale ne fanno eco altri: “Io guardo Affari Tuoi programma simpatico e divertente non come quella vecchia noia di Striscia La Notizia”, “Affari tuoi è Affari tuoi punto“. Purtroppo come sempre non sono mancate le critiche. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma come siamo messi? Come si fa a passare il sabato sera ad ascoltare le disavventure di soggetti che lavano i propri panni più intimi in tv? — samuele grillo (@samuelegrillo74) January 14, 2024

Le critiche del pubblico

Nonostante il programma riscuota un ottimo successo in termini di ascolti, in molti su X hanno criticato Affari tuoi e coloro che lo seguono ogni sera prima delle varie serie tv o show di Rai 1. Tra i vari commenti negativi si legge: “Io sinceramenteaffari tuoi lo guardo solo sabato e domenica perché durante la settimana ci sono altri programmi che preferisco”. Ma c’è anche chi ci va giù più pesantemente: “Come si fa a passare un’ora tutte le sere a guardare #AffariTuoi che obnubila le menti? 100.000 volte meglio C’è Posta Per Te”.