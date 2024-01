“Affari Tuoi”, il colpo di scena in diretta: qualcuno riconosce il concorrente

Durante la puntata di ieri, domenica 7 gennaio 2024, ha tentato la fortuna ad Affari Tuoi Roberto, un concorrente originario di Aversa. Come al solito, anche l’appuntamento di ieri è stato commentato sui social da tantissimi telespettatori. La maggior parte si sono detti entusiasti per la partita giocata dal concorrente campano, altri fan hanno persino riconosciuto Roberto. Chi è? (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, la partita di Roberto

Roberto è entrato in gara con il pacco 17, numero a cui il concorrente è particolarmente legato essendo il giorno del compleanno di sua moglie Rita, ha detto durante la trasmissione. Roberto, accompagnato dal fratello Paolo, ha deciso di andare fino in fondo scoprendo tutti i “pacchi” e rifiutando varie offerte (28mila, 20mila e 12mila euro). Tanti hanno apprezzato il modo in cui ha rifiutato le offerte. Quando ha detto di “no” a 28mila euro, ha aggiunto: “Questo è lo stipendio di un italiano di un anno”. Alla fine, la fortuna ha premiato l’audacia del concorrente. Roberto ha tenuto il pacco numero 17 per tutta la partita e grazie a questa scelta ha portato a casa ben 75mila euro. (Continua dopo le foto)

I commenti su Roberto

Roberto ha portato a casa 75mila euro. L’uomo ha vinto puntando tutto sul pacco che aveva sin dall’inizio e i telespettatori hanno apprezzato il fatto che il concorrente non abbia mai ceduto alle offerte. “Sono troppo contenta per il tipo della Campania che ha vinto, strameritati e troppo simpatico lui”, il commento di un utente. “Chapeau al fatto che sia arrivato tra i pochi ad essere arrivato in fondo e convinto delle sue convinzioni, ahimè il coraggio ripaga e molto!”, si legge ancora. “Veramente contentissima per lui, soprattutto per come sia una splendida persona e soprattutto di simpatia, proprio ha avuto un coraggio disarmante!”, ha scritto qualcuno. “Finalmente qualcuno che arriva in fondo e vince”, ha scritto qualcun altro. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, qualcuno riconosce Roberto: che lavoro fa il concorrente

Insomma di Roberto è stato apprezzato il fatto di aver giocato fino alla fine, cosa che spesso non succede visto che comunque le offerte per smettere di giocare talvolta sono alte. Tra i tanti commenti degli utenti sulla partita di Roberto di Affari Tuoi, ne spunta uno che riguarda la sua vita privata. “Io dal signor Roberto di Aversa ho acquistato il mio primo smartphone tanti anni fa, mi ha fatto tanto piacere della sua vincita. Meritatissima!”, fa sapere qualcuno, svelando il mestiere del concorrente. Qualcuno ha fatto dell’ironia sul fatto che Roberto parla troppo, come tutti i napoletani. “Per farlo tacere hanno mandato la pubblicità”, il commento che ha fatto ridere molti.