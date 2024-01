Ormai è certo che Vittorio ha una cotta per la sua inquilina. Lo si capisce dai comportamenti che il concorrente ultimamente sta adottando nella casa del Grande Fratello. Inoltre, di questa cotta è convinta Fiordaliso, che già settimane fa aveva provato ad indagare con Vittorio. Lui aveva spiegato di non essere innamorato, tuttavia le sue risposte non hanno convinto né la cantante né i telespettatori che hanno notato un atteggiamento vago. Ciò che è successo di recente poi, ha fatto capire a Vittorio quando la donna fosse importante per lui. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, a Vittorio piace Beatrice? Cosa sappiamo

In questi giorni Vittorio Menozzi è inconsolabile. Al ragazzo manca Beatrice, con la quale trascorreva la maggior parte del tempo nella casa. Sui social, si ipotizza però che tra i due non ci fosse una semplice amicizia, vista la profonda tristezza nella quale è sprofondato Vittorio da quando Beatrice non c’è. Non è la prima volta che si parla di una possibile cotta di Vittorio nei confronti dell’attrice. Soltanto qualche settimana fa infatti, Fiordaliso aveva provato a dirgli che secondo lei lui prova qualcosa per Beatrice. “Io ho capito tutto. Guarda che a te te piace Bea. Guardami! Ti piace Vitto! Non ti innamorare Vitto, Vitto guardami. Ok, non diciamo innamorare, ma incottare, perché per me incottato di lei lo sei. Dimmi la verità, lo sei davvero? Non c’è mica problema per l’età“, aveva detto al diretto interessato. Lui aveva ammesso di non essere innamorato, poi aveva aggiunto: “A me piacciono i caratteri forti. Oltre ad un certo limite non vado. Se sono innamorato? No zia no. Innamorarsi è un’altra cosa. Se sono incottato? Em… non ci sarebbe niente di male dai. L’età? No è solo un numero lei per certi versi è una ragazza di 25 anni“. Niente conferma né smentita. (Continua dopo le foto)

Le nuove confessioni di Vittorio su Beatrice

Il gieffino non se la sta passando bene negli ultimi giorni. Vittorio non ha parlato di innamoramento nei confronti della coinquilina. È sicuro che però che il ragazzo non stia bene e soffra molto la mancanza di Beatrice. Ieri, Menozzi ha fatto una confessione a Stefano. “Se mi manca Bea? Certo. In lei trovavo anche comprensione e molto altro. Perdere lei come riferimento è stato scombussolante, un bel colpo. Avrei voluto poterle dire tre parole. Invece nulla e questo mi tormenta. Parlarle sarebbe stato consolatorio per lei e per me anche. Questa cosa mi ha buttato giù e ci penso sempre. Mi infastidisce che questo non sia potuto succedere“, ha rivelato. Insomma, a Vittorio Beatrice manca molto ed è dispiaciuto di non averla nemmeno potuta salutare. Poi si è confidato anche con Fiordaliso. (Continua dopo le foto)

Fiordaliso prova a confortare Vittorio

Fiordaliso ha provato a tirare su di morale Vittorio. “È andata via la tua comfort zone. Io non riesco a essere come lei, perché tu con lei avevi un legame speciale. Vedrai che torna lunedì. Vedrai che torna. A me, se vanno via alcuni punti di riferimento, vado in palla. Qui hai bisogno di un punto di riferimento – ha ammesso Fiordaliso -. Anche io, che non ci parlo come te, sono in paranoia. Quando sono giù, lei in due secondi mi tira su. Mi dice le cose giuste che mi deve dire. Lei ti serve qua, inutile girarci intorno, lei qua per te è importante. Se vuoi mi metto la parrucca con i riccioli rossi, ma Bea è Bea”. Il concorrente ha confidato di sentirsi perso senza di lei. “Non so che fare. Forse questa esperienza la prendo troppo sul serio. Voglio che quello che riesco a imparare qua, mi rimanga nella vita. Mi dà fastidio che senza una persona di riferimento io mi senta perso”, la sua riflessione in lacrime. Secondo le ultime indiscrezioni, Beatrice dovrebbe tornare durante la puntata di stasera: è certo che Vittorio si sentirà risollevato.