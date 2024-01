“Verissimo”, Alessandro parla di Ida e Silvia Toffanin lo mette alle strette

Alessandro Vicinanza ha partecipato ieri, domenica 7 gennaio 2024, alla puntata di Verissimo. Il protagonista di Uomini e Donne ha affrontato il discorso Ida Platano. I due si sono lasciati tre mesi fa, troncando una relazione in cui lui credeva davvero. Cosa prova adesso Alessandro per Ida? Tra passato, presente e futuro l’intervista a Verissimo di Alessandro Vicinanza è anche un’occasione per scoprire qualche anticipazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, che torna su Canale 5 a partire da oggi. Dopo Ida infatti, Vicinanza è pronto a fare conoscenze. Ma un colpo di scena rovina i suoi piani. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Come stanno le cose tra Alessandro e Ida

Ospite di Silvia Toffanin, la chiacchierata con Alessandro non può che partire dalla sua ex, Ida Platano. I due avevano partecipato a Verissimo, l’ultima volta, felici e innamorati. Dopo mesi insieme però, la loro relazione è finita lo scorso 15 ottobre. “Sono stato molto innamorato di Ida, è stata una donna che mi ha dato emozioni che non provavo da tempo. A volte si lascia anche amando ancora perché giusto, e quando ho lasciato Ida l’amavo”, ha ammesso Alessandro. Perché i due hanno deciso di chiudere la loro relazione? “Io non mi sentivo più corrisposto, e non è vero che, come dice lei, l’ho lasciata quattro volte, abbiamo litigato una volta a luglio poi siamo stati un mese insieme in vacanza, a settembre però c’è stato qualcosa che non andava, io avvertivo di non essere più corrisposto”. (Continua dopo le foto)

“Verissimo”, cosa prova veramente Alessandro Vicinanza per Ida Platano

La conduttrice vuole sapere se Alessandro prova ancora qualcosa per la sua ex fidanzata. Alessandro ha assicurato a Silvia che l’amore c’era ma è svanito. Quando si sono lasciati, Vicinanza ancora provava amore ma poi ha visto che lei è tornata subito a Uomini e Donne: ha capito quindi che lei era già pronta per conoscere qualcuno. Sono scese le lacrime ad Alessandro durante l’intervista, parlando di Ida. Quindi la Toffanin lo ha messo alle strette dicendogli che sembrava ancora innamorato di lei. Lui però adesso ha confessato di essere preso da altre dame. Così come Ida, anche lui infatti è tornato nel parterre del trono over e ha fatto alcune conoscenze interessanti. (Continua dopo le foto)

Alessandro Vicinanza, cos’è successo a “Uomini e Donne” dopo Ida

Alessandro Vicinanza ha iniziato a frequentare Roberta di Padua. La donna, voleva che Vicinanza uscisse esclusivamente con lei e rinunciasse a frequentare altre persone, ma Alessandro ha spiegato di non sentire un legame emotivo con lei e quindi di volersi dare la possibilità di conoscere altre persone. In particolare, lui è interessato da Cristina. Silvia Toffanin quindi, ha mandato in onda una parte di una puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nei prossimi giorni. Cristina e Alessandro sono usciti insieme ma mentre l’uscita ha smosso in lui qualcosa a livello emotivo, lei non ha corrisposto. “Con Cristina ci sono uscito una sera, non c’è stato nulla, né un bacio, né una carezza, però tornato in albergo l’ho pensata e mi viene da pensarla anche in questi giorni. Perché mi devo togliere la possibilità di conoscerla? Io ci provo e vado fino in fondo”, ha detto. E Roberta? Non contenta, annuncia di voler lasciare il programma.