“Affari tuoi”, esplode l’ira del pubblico sulla lotteria Italia – Sabato 6 gennaio 2024, in prima serata, su Rai 1, è andata in onda una puntata particolare del noto programma condotto da Amadeus collegata alla Lotteria Italia. Durante l’appuntamento di “Affari tuoi” sono stati infatti resi noti i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro è stato abbinato al biglietto serie F 306831 venduto a Milano. Il biglietto da 2,5 mln è andato invece al tagliando serie M 382938 venduto a Campagna (Napoli). Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto serie I 191375 venduto ad Albuzzano in provincia di Pavia (2 mln). (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Affari tuoi”, Paolo Fox parla dell’oroscopo e Amadeus reagisce così

Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo per il 2024: quali saranno i segni fortunati

“Affari tuoi”, esplode l’ira del pubblico sulla Lotteria Italia

Per l’occasione, si è modificato il meccanismo di gioco. La puntata di “Affari tuoi” è stata divisa in due parti: nella prima lo schema di ogni sera; la seconda ha visto partecipare personaggi famosi presenti in studio sin dall’inizio della diretta. Cinque in tutto, perché abbinati ai 5 premi più importanti, cosiddetti di prima categoria, tra cui quello più ambito, del valore di 5 milioni di euro. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Belen e Luna Marì, il gesto choc di lei scatena la polemica: cos’è successo

Leggi anche: Chiara Ferragni “è da galera”, la polemica della famosissima sul caso Balocco

“Affari tuoi”, telespettatori furiosi: valanga di commenti negativi sui social

Nella serata sono stati concorrenti diversi vip tra cui Stefano Accorsi e Benedetta Porcaroli, che hanno risposto ad alcune domande di cultura per indirizzare la fortuna verso i biglietti vincenti. Tuttavia, sui social c’è stato chi si è scagliato contro quello che è stato trasmesso su Rai 1. “Ma chi ha messo i bussolotti nei pacchi? Quando hanno estratto i numeri? Lotteria Italia è tutto marcio”, ha scritto un telespettatore. E ancora: “Il signore che ha vinto ‘sto milione sarà sicuramente contento, ma ne poteva vince due se quel fulminato de Accorsi non avesse detto Piemonte… modalità d’assegnazione ridicola”, ha tuonato un utente riferendosi alle risposte dell’attore. “Trovo ridicolo che a scegliere chi vince 5 milioni di euro sia chi risponde alle domande”, il commento lapidario di un fan del programma. E non sono mancate insinuazioni pesanti: “Cioè più che fare l’estrazione qua stanno facendo lo show, facendolo passare per sorteggio, errore di comunicazione come la Ferragni? Ah già direte che era la sorte o era già sorteggiato da ADM”. (continua a leggere dopo le foto)

Trovo ridicolo che a scegliere chi vince 5 milioni di euro sia chi risponde alle domande #affarituoi — Daniele ~ La Variante Cagacazzi (@Napolicampione3) January 6, 2024

Ma Stefano Accorsi sta preparando l’adattamento cinematografico della biografia di Silvio ?? È identico #Affarituoi — alberto esposito (@bertesp987) January 6, 2024

Se ci pensate, non abbiamo mai visto Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi nella stessa stanza.#AffariTuoi pic.twitter.com/PtyXw3EAe7 — 🏳️‍🌈𝗡 𝗔 𝗚 𝗜 𝗡 𝗜 •9 ¾ 🏳️‍🌈 (@NAGINI_SNAKE_) January 6, 2024

Silvio non è morto.

Si è reincarnato in Stefano Accorsi #AffariTuoi pic.twitter.com/POI01uCU24 — francesca malachy (@francemal96) January 6, 2024

Stefano Accorsi in testa ai trend di “X” anche per un altro motivo

Stefano Accorsi è finito in testa ai trend di “X” anche per un’altra ragione: la somiglianza, a detta di alcuni impressionante, con l’ex presidente del consiglio e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso anno. “Qualcuno mi spieghi perchè Stefano Accorsi si è trasformato in Silvio Berlusconi”, ha scritto un utente. Non una voce isolata: “L’unica spiegazione è che Accorsi stia facendo un biopic su Berlusconi”. Una teoria condivisa da molti: “Ma secondo me Stefano Accorsi deve fare un film su Berlusconi sennò non si spiega…”.