“Grande Fratello”, la frecciatina di Perla a Greta sul suo outfit

Al Grande Fratello del triangolo amoroso tra Perla, Greta e Mirko, sono rimaste come concorrenti le due ragazze. Che rapporto hanno? Per lo più si ignorano e hanno fatto amicizie diverse nella casa. Le due hanno avuto qualche confronto ma non sembrano interessate ad approfondire la conoscenza. Fin qui nulla di strano, visto come sono andate le cose prima a Temptation Island, poi al Grande Fratello. Perla soprattutto, mantiene una certa distanza dalla rivale in amore e non le risparmia battutine. È successo anche ieri: mentre si trovava insieme a Letizia ha commentato l’outfit di Greta ridacchiando con la sua amica. (Continua dopo le foto)

I fan del programma, ai quali manca tanto Beatrice, hanno notato quanto i concorrenti siano inopportuni e spesso anche maleducati. Soprattutto negli ultimi giorni, frecciatine, battute e cadute di stile non mancano. L’ultimo scivolone è quello di Giuseppe su Stefano Miele, che ha replicato alle parole poco delicate del concorrente. “Non si dice ‘ho tanti amici gay come te’. Io non vengo da te e ti dico che ‘ho tanti amici etero o biondi’. Non c’è bisogno di specificare, essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da quella di altri e non c’è bisogno di accomunare. Sei tu che ti stai alterando. E se Anita ti difende dicendo che vieni dal paesino ti sta dando dell’ignorante”, le parole di Stefano. Anche Perla appare a volte poco delicata, soprattutto nei confronti di Greta. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la frecciatina di Perla a Greta sulla gonna

Ad immortalare la scena tra Perla e Greta è un video che ha preso a circolare in rete con estrema velocità in cui si vedono Perla e Letizia ridere della concorrente. Nello specifico si sente Perla che dice a Letizia: “Ma Greta…. Non se l’è messa la gonna”, ha affermato ridacchiando. Non ci sono le telecamere puntate su Greta, ma dal commento di Perla si capisce che la gonna era troppo corta. La ragazza sembra infatti sia stata richiamata in confessionale dalla produzione proprio a causa del suo abbigliamento troppo audace. (Continua dopo le foto)

Merla e Leticessa che deridono il modo di vestire di Greta con sorrisini sotto i baffi dopo che lei presta a ste due pizzettare l intero guardaroba



SONO SEMPRE LORO



LO SCHIFO E LA VERGOGNA CHE MI FANNO QUESTE NESSUNO MAI



L invidia è una brutta bestia🤡#grandefratello #Fillers pic.twitter.com/LZuYVGWqei — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) January 6, 2024

Il commento di Perla non è piaciuto

In tanti hanno condiviso il video della risatina di Perla e Letizia. La loro reazione non è affatto piaciuta. “La vergogna che mi fanno queste nessuno mai”, si legge. Secondo molti, le ragazze hanno agito così solamente per indivia. In rete c’è chi accusa Perla e Letizia di aver ingigantito la cosa per danneggiare l’immagine di Greta. Altri invece pensano che si sia trattato di un’osservazione senza malizia. La risatina delle due amichette però è sembrata a tutti alquanto inopportuna.