Lino Banfi va dal “nipote” in America, poi accade l’inaspettato

Lino Banfi, pseudonimo di Pasquale Zagaria, è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano. Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici, lavorando con alcuni registi particolarmente rilevanti quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. Da anni è conosciuto da intere generazione come Nonno Libero, volto storico della serie di Rai 1 Un medico in famiglia. Poiché è stato definito il “nonno d’Italia”, Lino Banfi ha deciso di collaborare ad un video TikTok, dove si è reso protagonista di una sopresa dolcissima. (Continua a leggere dopo la foto)

Lino Banfi fa una sorpresa a Fabio Farati: il video è virale

Nelle ultime ore sta spopolando su TikTok un video che ha come protagonisti il creator Fabio Farati (Faffapix) e Lino Banfi, attore e comico 87enne conosciuto dalla maggior parte di noi per il suo iconico ruolo di nonno Libero nella serie tv Un Medico in Famiglia. Ma cosa ci fa insieme al tiktoker? Secondo quanto descritto nella didascalia l’attore sarebbe volato in America per fare una sorpresa a suo “nipote”. Una sopresa ben riuscita, vista l’emozione di Fabio alla vista di nonno Libero. Nel video in questione, postato dal profilo di fabioandben, account che Faffapix condivide con il suo coinquilino inglese Ben, viene mostrato l’affettuosissimo incontro tra Lino Banfi e il creator. Nella clip, l’amico Ben ha deciso di fare una sopresa a Fabio, facendogli incontrare il celebre attore che nel video definisce essere suo nonno. Quest’ultimo, nascosto dietro la porta, stupisce il creator che lo stringe a sé e si commuove insieme a lui. Sotto il video in tanti hanno chiesto se ci sia davvero qualche parentela tra i due. La risposta è no: Fabio Farati non è il vero nipote di Lino Banfi. E allora perchè Ben definisce Lino Banfi come il nonno del suo amico. Scopriamolo insieme. (Continua a leggere dopo la foto)

Perchè Ben parla di un rapporto nonno e nipote?

Fabio Farati e Lino Banfi non sono parenti. L’attore, infatti, in realtà ha solo due nipoti, entrambi avuti dalla primogenita Rosanna. I veri nipoti di Banfi si chiamano Virginia (1993) che lavora nel ristorante di famiglia, e Pietro (1998). E allora perché nel video Fabio lo chiama nonno? La ripsota è semplice ed è legata al ruolo che Banfi ha ricoperto nella serie di Rai 1 Un medico in famiglia. Da sempre, Lino Banfi è visto come il nonno ufficiale del popolo italiano. Pensate che tempo fa persino il papa ha definito l’attore “abuelo de Italia“, ovvero “nonno d’Italia“. Il nonno Libero nazionale. Quest’ultimo, difatti, ha semplicemente girato una scena molto carina insieme al nipote “acquisito”. Pensate che, tra un abbraccio e un sorriso, Banfi si è comportato come un nonno vero. Infatti, l’attore ha persino chiesto al nostro Fabio se mangiasse abbastanza! Nonostante si trattasse solo di una parte recitata, il video ha comunque divertito e commosso tutti quei nonni e nipoti che vivono un rapporto a distanza.