Lino Banfi, Italia in lacrime dopo il suo annuncio: “Non spezzarci il cuore”

Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagarìa, è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano. Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici, lavorando con alcuni registi particolarmente rilevanti quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. Da qualche mese è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. L’attore si è voluto mettere ancora una volta alla prova, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e così ieri sera, 4 Novembre 2023, ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Lino Banfi, il ricordo strappalacrime della moglie Lucia

Leggi anche: Lino Banfi, lieto annuncio dopo la bufera con Facebook

Leggi anche: Lino Banfi, finisce male per il suo gruppo social: la reazione è inaspettata

Leggi anche: Lino Banfi, lo struggente annuncio dopo la morte della moglie stringe il cuore

“Ballando con le Stelle”, Lino Banfi si ritira: cos’è successo

Lino Banfi si è ritirato da Ballando con le Stelle nel corso della terza puntata. Lo ha fatto al termine della sua esibizione dichiarando: “Stasera tutti i miei colleghi nella sala delle stelle mi dicevano ‘ti vediamo giù Lino’, ecco, quello che volevo dirvi è questo: chiedo scusa in primis ad Alessandra Tripoli perché questa cosa che sto per dire avrei dovuto dirla prima a lei. Ma l’ho pensata per due ore. Dovete dirmi: che cosa potrei ottenere di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate. Con molta onestà, che altra popolarità potrei avere? La gente mi vuole bene, sui social mi votano, io quindi questa sera lascio alla grande come Greta Garbo”. Dopo lo stupore dei giudici, Lino Banfi ha confermato: “Lascio la gara, non voglio sembrare avvantaggiato. Voglio lasciare bene, con la bocca dolce“. (Continua a leggere dopo la foto)

Lo stupore di Milly Carlucci

La padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, palesemente presa alla sprovvista, ha supplicato l’attore di non ritirarsi e di pensarci fino al termine della puntata: “Io capisco la sua emozione e propongo una cosa. Mi metto in ginocchio per chiedertela. Non prendere questa decisione adesso. Pensiamoci. Arriviamo alla fine di tutti i balli e poi ci pensiamo. Noi ti amiamo, i colleghi ti amano. Siccome il pubblico vuole che resti in gara, ragioniamoci”. Lino Banfi ha accettato, ma il pensiero non lo cambierà: “Va bene, ma non c’è molto da pensare in realtà” ha risposto per farla contenta.