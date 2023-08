Lino Banfi, lo struggente annuncio dopo la morte della moglie stringe il cuore

Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano. Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici sia drammatici, lavorando con alcuni registi particolarmente rilevanti quali Luciano Salce, Nanni Loy, Steno, Dino Risi e Lucio Fulci. Per quanto riguarda la sua vita privata il 1º marzo 1962, dopo 10 anni di fidanzamento, si è sposato con Lucia Lagrasta (1938-2023, che riposa nella cappella di famiglia nel cimitero del Verano, dalla quale ha avuto due figli, Rosanna (1963), anche lei attrice e Walter (1968), regista e produttore cinematografico.Lino Banfi ha due nipoti, entrambi figli di Rosanna, Virginia (1993) e Pietro (1998). In questo periodo l’attore pugliese sta realizzando con Mario Sesti un docu-film dove ripercorrerà la sua storia professionale e privata. Nel parlare del progetto alle pagine del Corriere della Sera, Lino Banfi si è lascianto andare ai ricordi parlando anche di sua moglie. (Continua a leggere dopo la foto)

Lino Banfi, lo struggente annuncio dopo la morte della moglie

In questo periodo Lino Banfi sta realizzando con Mario Sesti un docu-film dove ripercorrerà la sua storia professionale e privata. Nel parlare del progetto alle pagine del Corriere della Sera, l’attore si è lascianto andare ai ricordi parlando anche di sua moglie. Banfi ha fatto commuovere tutti i lettori del Corriere chiedendo loro di aiutarlo a sognare la sua amata: “Chiedo ai lettori del Corriere: aiutatemi a sognarla, sono trascorsi sei mesi dalla sua morte e ancora non ci riesco. Credo però sia molto impegnata a parlar bene di me con la gente giusta, e infatti mi stanno arrivano molte richieste di lavoro… insomma, sta lavorando molto in questo periodo e non ha tempo per venirmi in sogno”. Poche parole che però hanno fatto sorridere ed emozionare al tempo stesso tutti i suoi fan. Poi l’attore ha spoilerato qualcosina su come sarà questo suo interessante progetto cinematografico. (Continua a leggere dopo la foto)

Il film di una vita

Lino Banfi sta lavorando, con Mario Sesti, al docu-film che ripercorrerà la sua carriera e la sua vita. Su questo ambizioso progetto l’attore ha dichiarato al Corriere della Sera: “Il mio documentario? Lo voglio intitolare: Lino, la vendetta. Ho detto a Mario: non devi farlo quando sono morto, è meglio farlo adesso che sono ancora vivo. Non sarà un lungometraggio, né un cortometraggio, sarà un largo-metraggio. Voglio far lavorare tutti i personaggi che sono dentro di me: dal Commissario Lo Gatto all’allenatore nel pallone, dal Pasquale Baudaffi del Vieni avanti cretino a Nonno Libero, e tanti altri… li interpreto tutti e li faccio rivivere. E poi, come Zagaria Pasquale, mi arrabbio con tutti loro, dicendo: voi esistete perché esisto io, se non ci fossi stato, sareste tutti morti di fame! E poi viene fuori anche mio padre“. Alla domanda Chi lo interpreta? Lino Banfi ha risposto: “Ovviamente io! Lui è scomparso una trentina di anni fa e, nel corso del largo-metraggio, mi comparirà. Gli chiederò: tu che ci fai qui? Mi risponderà: sono qui per parlar bene di te. Mio padre faceva il contadino ma affermava che, se avesse potuto studiare, si sarebbe laureato almeno cinque volte. Mi apparirà con occhiali e pizzetto, un vero intellettuale, comunicandomi che, in questi anni passati altrove, ha preso tre lauree. Sarà un Lino la vendetta a tutto tondo”.