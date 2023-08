Temptation Island, dopo la finale Mirko rompe il silenzio e rivela perché ha lasciato Perla

Si è conclusa da poco una nuova stagione del famoso reality sui sentimenti. Anche quest’anno Temptation Island ha lasciato il pubblico di Canale 5 completamente senza parole. Le coppie hanno regalato ai fan delle emozioni fortissime e dopo un lungo silenzio uno dei protagonisti di quest’anno ha deciso di svelare le sue motivazione sul perchè abbia deciso di lasciare la sua fidanzata. Scopriamo insieme le parole di Mirko su Perla, purtroppo la loro relazione si è interrotta proprio a causa del programma. (Continua a leggere dopo la foto)

Filippo Bisciglia

Temptation Island, Mirko svela perché ha lasciato Perla

Qualche giorno dopo dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, Mirko Brunetti ha deciso di parlare e rivolgersi ai telespettatori del programma. Il 26enne ha pubblicato una foto con Filippo Bisciglia e l’ha ringraziato per la sua gentilezza: “Grazie per le belle parole e per la tua empatia e anche per la tua estrema gentilezza“. Oltre ai ringraziamenti alla produzione del programma, il ragazzo ha deciso di dare una spiegazione delle sue scelte. Su Instagram Mirko ha dichiarato: “Eccoci qui, che dirvi. Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare dell’ opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene. Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma sopratutto non perdete mai voi stessi per far stare bene solo qualcun’ altro. Andate sempre a testa alta se sapete di aver dato tutto. Grazie di cuore per tutti i messaggi che sto ricevendo. Vi voglio bene”. Anche la sua ex ragazza, Perla, ha deciso di dire la sua sempre attraverso i social. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della ragazza

Anche l’ex fidanzata di Mirko, Perla, ha deciso di commentare la sua esperienza a Temptation Island attraverso il suo profilo Instagram. Dopo la fne della sua relazione, la ragazza adesso sta frequentando l’ex tentatore Igor: “Ciao a tutti, voglio dirvi che sto benissimo e sono molto grata a questo show che mi ha dato l’opportunità di aprire gli occhi. Ho visto una realtà che prima ignoravo e adesso è tutto più chiaro. Non voglio rinnegare il passato e i miei sentimenti. Grazie a tutto quello che è stato sono la donna di adesso e vado fiera di tutto”.