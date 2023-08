Temptation Island, Perla rompe il silenzio dopo la rottura con Mirko: cos’è successo realmente – Nella serata di ieri, lunedì 31 luglio 2023, è andata in onda l’ultima puntata di “Temptation Island 2023”. Perla Vatiero con una story su Instagram ha confessato le sue sensazioni dopo la fine dell’esperienza televisiva e la rottura da Mirko Brunetti, con il quale non ha avuto più contatti. (continua a leggere dopo le foto)

Perla Vatiero dopo “Temptation Island” ha ritrovato la sua serenità, ma da sola. La delusione è stata tanta, lei non l’ha negato. L’ormai ex fidanzato Mirko sta vivendo la sua nuova storia d’amore con la tentatrice Greta Rossetti. Con una story condivisa su Instagram la giovane ha confessato ai nuovi followers di essere grata all’esperienza che si è appena conclusa, che le ha insegnato moltissimo. (continua a leggere dopo le foto)

“Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la vita mia sia cambiata totalmente”

“Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente. 21 giorni di sensazioni contrastanti, dolori, delusioni, gioie e nuove emozioni”. Così Perla Vatiero su Instagram svelando ai followers come si sente dopo il termine del programma di Canale 5. “Mi sembra ancora un sogno. Molte cose sono surreali, sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai abbastanza da capire fin dove possa arrivare”, ha spiegato la ragazza. E ancora: “Sono profondamente grata per questa esperienza, mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che ignoravo”, ha evidenziato Perla Vatiero. (continua a leggere dopo le foto)

“Temptation Island”, Perla Vatiero si sfoga su Instagram dopo la rottura con Mirko

“Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato, dei sacrifici che ho fatto perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera. Grazie a tutti per gli infiniti messaggi che mi mandate. Vi leggo tutti”, ha scritto nelle battute conclusive su Instagram Perla Vatiero. Nell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri, la giovane ha svelato che si sta frequentando con il tentatore Igor.