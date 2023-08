Temptation Island, ecco cos’è successo un mese dopo e con chi sta Mirko – Ieri, lunedì 31 luglio 2023, è andata in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”, lo show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Dopo i falò di confronto rimasti, è stato mostrato al pubblico, come al solito, uno sguardo al “dopo”. Che fine hanno fatto le coppie che hanno partecipato al reality? Tanta la curiosità per una coppia soprattutto, quella composta da Perla e Mirko. (continua a leggere dopo le foto)

“Temptation Island”, cos’è successo un mese dopo e come sta Mirko

Perla e Mirko sono entrati al programma di Canale 5, Temptation Island, per risolvere i loro problemi. La ragazza, che si lamentava dell’apatia del fidanzato, e lui che stava pensando di sposarla, in poco tempo, sono entrati in crisi. Alla fine Perla e Mirko sono usciti in compagnia dei single conosciuti nel villaggio. Il primo a parlare con Filippo Bisciglia è stato Mirko, che ha raccontato come lo ha cambiato l’esperienza nel reality. “Ho più consapevolezza di chi sono e delle cose che mi fanno stare bene”, ha confidato il ragazzo. “Mi ero molto chiuso e mi sono reso conto che Perla mi opprimeva molto. Adesso mi sento più libero”, ha aggiunto. (continua a leggere dopo le foto)

Come sta Mirko? Lui e Greta innamoratissimi

“Dopo una settimana che siamo usciti volevo un confronto con lei, ma anche al telefono ha continuato a sminuirmi e ho preferito non vederla. Temptation Island mi ha insegnato che non bisogna mai reprimere se stessi per qualcun altro, e anche a ritrovare la consapevolezza nei miei mezzi”, ha dichiarato sempre Mirko. A proposito dell’incontro con la tentatrice Greta, il giovane ha detto: “Lei è stata importante. Nel momento in cui non mi rispecchiavo in come Perla mi descriveva mi sono lasciato andare e ho provato belle sensazioni. Mi sono sentito apprezzato per quello che ero e non per quello che davo”. (continua a leggere dopo le foto)

Temptation Island 2023, Mirko: “Per il futuro mi auguro di continuare a sentirmi felice”

Anche Greta ha detto la sua: “Ci siamo visti il giorno dopo il programma. Lui è venuto da me e gli ho fatto conoscere la mia famiglia”. Lui dice di essere stato felice di questo: “Se è così speciale lei è perché lo è anche la famiglia. È bellissima, dolce, sensibile, siamo molto complici, mi dà molto equilibrio”. La ragazza ha esclamato a quel punto: “Io sono innamorata pazza”. Entrambi hanno fatto un tatuaggio sul braccio, dedicato al loro rapporto, con la scritta “I tuoi occhi la mia cura”. Sono presi l’uno dall’altra, innamoratissimi: “È bastato uno sguardo per capirci”, hanno spiegato a Filippo Bisciglia. Lui ha infine detto: “Per il futuro mi auguro di continuare a sentirmi felice, libero e continuare a esserlo con Greta”. (continua a leggere dopo le foto)

Cosa ha imparato Perla dal reality di Canale 5 e come si sente oggi

E Perla? Come sta la sua ex fidanzata a distanza di un mese da quel sofferto falò? “Sto bene”, ha detto la ragazza a Filippo Bisciglia. “Ho metabolizzato quello che ho vissuto nel villaggio e quello che il mio ex ha provato. Ci siamo lasciati ma non ci siamo più visti, e questa è una delle tante delusioni e non me l’aspettavo: una mancanza di rispetto davanti a una storia. Non volevo vederlo per rimetterci insieme, ma mi sembrava una cosa che andava fatta”, ha spiegato la giovane. Cosa le ha lasciato “Temptation Island”? “Sono cambiata, mi sono rimessa in gioco. Ho dovuto fare un trasloco, riorganizzare il lavoro, stare male non mi ha fatto paura. Nella vita ci vuole coraggio, se vivi di paura ti accontenti e io avevo perso il coraggio”. Pure lei sta frequentando il single incontrato nel villaggio: “Con Igor ci sentiamo, ci siamo visti. Mi dà delle attenzioni”. Anche lei ha detto di sperare di trovare finalmente la felicità che merita.