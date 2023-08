Temptation Island, choc in diretta Tv: intervengono i soccorsi – Resa dei conti a “Temptation Island 2023”. L’ultima puntata, la sesta, in onda ieri sera 31 luglio 2023, su Canale 5, ha visto il momento della verità per le coppie rimaste ancora in gioco. Filippo Bisciglia ha mostrato anche come stanno le cose per i fidanzati e le fidanzate oggi a distanza di un mese di distanza dai falò di confronto. Un appuntamento ricco di colpi di scena… (continua a leggere dopo le foto)

“Temptation Island 2023”, choc in diretta tv: intervengono i soccorsi

L’ultima puntata di Temptation Island 2023 ha visto sotto i riflettori, tra gli altri, anche Vittoria Egidi, 32 anni, e Daniele De Bosis, 33 annni. Lei voleva un figlio, lui non era sicuro, ma all’interno del villaggio le cose sono cambiate notevolmente. Dopo quattro video il fidanzato non ha retto e ha scatenato tutta la sua furia. Già nelle anticipazioni di Temptation Island 2023 non erano passate inosservate le immagini del ragazzo di Cesano di Roma scaraventare una sedia fuori dal pinnettu. Ma non è finita qui: quanto mostrato nella puntata di ieri non era mai accaduto nella storia dello show dei sentimenti. (continua a leggere dopo le foto)

Daniele De Bosis furioso per il tradimento di Vittoria

A Temptation Island 2023, Vittoria si è sempre lamentata di Daniele. Durante tutta la durata del percorso è stata vicina al single Edoardo. Una complicità diventata via via sempre più forte. Un’intesa che ha fatto arrabbiare Daniele De Bosis, che all’ennesimo filmato ha perso la pazienza. Nell’ultimo video non si vede nulla di compromettente, ma Vittoria ad un tratto si è recata nella casa dei single, dove non ci sono telecamere. Il rumore di baci tra la fidanzata e il tentatore hanno scatenato la rabbia, come pure una frase pronunciata dalla giovane: «Ho fatto un sacco di raccomandazioni a lui e poi sono caduta io». Distrutto Daniele ha esclamato: «Mi fa schifo, non me l’aspettavo perché non chiama il falò? Si vuole rendere ancora più ridicola di quello che è. Non me lo merito, ho i miei difetti ma non sono mai arrivato a questo punto». Addolorato il ragazzo ha spaccato diversi oggetti nel villaggio, poi ha dato un pugno al muro. Sono dovuti intervenire i soccorsi anche per fasciargli una mano. Dopo le cure dello staff medico il giovane ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato. (continua a leggere dopo le foto)

Come è finita “Temptation Island 2023”? Occhio allo spoiler

Come è finita l’ultima edizione di Temptation Island 2023? Occhio allo spoiler! Nella sesta e ultima puntata Daniele e Vittoria e Ale e Federico si sono detti addio. Dopo un mese Ale e Federico si sono lasciati definitivamente. Anche Vittoria e Daniele non sono tornati insieme, ma la giovane ha ammesso nel filmato di amarlo ancora. Per Daniele invece la rottura è definitiva. Le altre coppie che fine hanno fatto? Francesca e Manuel non si sono riavvicinati, ne sono usciti separati. Sono rimasti insieme Isabella e Manu come pure Gabriela e Giuseppe. Storia giunta al capolinea anche quella tra Perla e Mirko. Il ragazzo e la single Greta hanno iniziato una relazione e sono innamorati. Anche Perla sta frequentando il tentatore Igor.