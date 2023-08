Temptation Island, Filippo Bisciglia su tutte le furie con Federico: non ha retto

Temptation Island ieri. Grande successo per l’ultima puntata di “Temptation Island”, andata in onda ieri in prima serata su Canale 5. I telespettatori hanno assistito agli ultimi due falò di confronto e poi è stato mostrato cos’è successo un mese dopo la fine del reality show. Nella puntata di ieri, Filippo Bisciglia si è scagliato contro Federico. Il suo comportamento non è assolutamente piaciuto al conduttore televisivo. (Continua…)

Temptation Island ieri, il riassunto della puntata

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di “Temptation Island“, reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La trasmissione ha ottenuto tantissimi ascolti e ovviamente sarà confermato nei palinsesti televisivi della prossima estate. Addirittura pare che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di proporre un’edizione invernale del noto reality show.

Nella puntata di ieri sera, i telespettatori hanno assistito agli ultimi due falò di confronto. Sia Daniele e Vittoria che Ale e Federico hanno deciso di uscire separati dal villaggio delle tentazioni. La rottura era insanabile e le due coppie hanno deciso di lasciarsi al termine dell’esperienza nel reality show. Ai telespettatori è stato poi mostrato cos’è successo un mese dopo la fine di “Temptation Island”. (Continua…)

Temptation Island ieri, cos’è successo un mese dopo

Nella puntata di ieri sera di “Temptation Island” è stato mostrato cos’è successo un mese dopo la fine del reality show. I latini direbbero nihil sub sole novum, ovvero nulla di nuovo sotto il sole. Le decisioni prese un mese prima sono state confermate. Le coppie che sono uscite separate dal villaggio non sono tornate insieme, mentre quelle che sono uscite insieme sono ancora fidanzate. Addirittura Perla e Mirko hanno iniziato una conoscenza con i rispettivi tentatori, mentre Alessia e Davide stanno insieme ma si sono concessi un periodo di pausa. (Continua…)

Temptation Island ieri, Filippo contro Federico

Nell’ultima puntata di “Temptation Island”, durante il falò di confronto tra Ale e Federico, il conduttore, spazientito dal comportamento del ragazzo, si è scagliato contro di lui. “Ma ti rendi conto che lei si sente presa in giro perché siete arrivati qua che eravate fidanzati?! Le tue parole sono umilianti per Ale! La cosa sta diventando umiliante per lei, quindi anticipo”, ha dichiarato. Il conduttore ha dunque posto fine al falò di confronto dei due fidanzati, che sono usciti separati dal villaggio.