Un protagonista del “Grande Fratello Vip” due anni fa nella casa più spiata d’Italia ha fatto una sorta di coming out, dichiarando di essere stato con alcuni uomini. Adesso è tornato sull’argomento in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lui. (Continua…)

Leggi anche: Malore improvviso per la famosa del “Grande Fratello”: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, salta la diretta: la decisione di Mediaset

“Grande Fratello Vip”, protagonista del programma dichiara di essere “fluido”

Due anni fa un protagonista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” ha fatto una sorta di coming out nella casa più spiata d’Italia, rivelando di aver avuto delle esperienze con altri uomini durante il suo periodo passato in collegio: “Mi è capitato di stare con un uomo. Ma che cosa c’è di strano? Per me nulla. Ero piccolo ed ero in collegio. Con questo non dico di essere gay. Però nella vita mi è successo di stare con un uomo e magari potrebbe ricapitare. Non si può mai sapere nulla sul futuro”. Adesso, a distanza di due anni, è tornato sull’argomento in un’intervista al Corriere della Sera. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la decisione è ufficiale: cosa succede

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Giucas Casella dichiara di essere “fluido”

Giucas Casella ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” in cui è tornato a parlare dei suoi flirt con altri uomini: “Come ho già detto mi ritengo fluido, non gay. Sono per l’amore libero. Da ragazzino ho avuto esperienze con uomini, è successo più di una volta, la prima quando ero in collegio dai preti, ma a quella età è normale. Tra maschi ci mettevamo lì tutti insieme. Attiro anche gli uomini, per me è un complimento e va benissimo. In gioventù, hai voglia tu, mi correvano tutti dietro. Ogni tanto l’interesse era reciproco con dei ragazzi. Succede a molti, solo che io sono sincero e lo dico”. (Continua…)

Il rapporto con le donne

In merito al rapporto con le donne, invece, Giucas Casella ha dichiarato: “Ho avuto un sacco di donne. No, non le ipnotizzavo per sedurle. Mi inseguivano ovunque. C’era la fila. Ero bello, un belloccio, e lo sono tuttora. E da ragazzo certo che ci stavo, ero libero”. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha inoltre confessato di collezionare Barbie: “Sono la passione del mio assistente Giuseppe, che sta con me da una vita, me l’ha passata. Ne avrò quasi mille, le tengo in cassaforte perché non devono prendere luce”.