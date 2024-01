Home | “Affari Tuoi”, delirio in puntata per Roberta da Barletta: il commento choc di Amadeus

Anche ieri, mercoledì 10 gennaio 2024, è andata in onda una nuova coinvolgente puntata di Affari Tuoi, il varietà condotto da Amadeus. Dopo 35 puntate di attesa, finalmente nella serata di ieri ha giocato Roberta da Barletta. Insieme a lei c’era Marco, il fidanzato, pure lui proveniente da Barletta, con cui ha una relazione da 8 anni. L’attesa di Roberta è stata commentata dagli utenti di X che non vedevano l’ora che arrivasse per lei la possibilità di giocare. Anche Amadeus si è lasciato andare ad un commento che ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

La partita di Roberta da Barletta

I due concorrenti hanno giocato fino alla fine, arrivando ad una scelta decisiva. Due pacchi restavano da aprire: quello da 50 euro e quello da 200mila euro. Roberta e Marco hanno tenuto stretto il loro pacco numero 1, ma, per non rischiare di perdere tutto hanno accettato l’offerta di 36mila euro del Dottore. Prima di aprire gli ultimi due pacchi rimasti, però, il fidanzato della concorrente ha fatto una rivelazione che ha lasciato Roberta, Amadeus e il pubblico basiti. “Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro”, ha detto Marco. I due avevano già accettato i 36mila euro, quindi era comunque troppo tardi. “Ma come? Dovevi dirlo prima. Lei ha sognato che andava alla regione fortunata. Lei toglie l’adesivo, vede l’1, dovevi dirglielo, almeno all’orecchio”, ha detto Amadeus sorpreso. Fortunatamente il sogno di Marco si è rivelato errato: il loro pacco numero 1 conteneva solo 50 euro. (Continua dopo le foto)

Il pubblico entusiasta per Roberta da Barletta

Gli utenti di X si sono scatenati ieri sera per Roberta da Barletta. Sera dopo sera infatti, non arrivava mai il suo turno. “Quando tocca a Roberta da Barletta?”, si chiedevano i telespettatori. Quando finalmente ha scoperto che era il suo turno, c’è stata un’ondata di entusiasmo generale da parte del pubblico, sempre presissimo dalle vicende di Affari Tuoi. Anche Amadeus, dopo aver visto Roberta da Barletta, in attesa da giorni, ha esordito con un commento choc quando ha scoperto che finalmente era il suo turno. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, il commento choc di Amadeus su Roberta da Barletta

Prima che Roberta venisse sorteggiata, ad Amadeus è scappato un commento. “Se non gioca Roberta stasera, mi inca***”, aveva detto con ironia il conduttore. Non solo Amadeus, voleva vedere Roberta giocare, ma anche tutto il pubblico da casa aspettava con ansia che la concorrente venisse chiamata al centro dello studio. “Finalmente Roberta da Barletta. Se rimaneva lì un altro po’ percepiva la pensione”, ha scherzato qualcuno. “Io sono innamorata di Roberta!”, si legge ancora. “Finalmente Roberta da Barletta!”, hanno commentato in tanti.