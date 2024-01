Heidi Baci ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello come concorrente nip. Nelle prime settimane, già aveva conquistato il pubblico e ora ha un fandom importante. In molti vorrebbero rivederla nella casa di Cinecittà. Purtroppo però, la ragazza aveva abbandonato dopo poche settimane dalla prima puntata per problemi familiari e non ha alcuna intenzione di tornare. Pare però, che Heidi abbia una nuova opportunità di carriera in un programma televisivo. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Il percorso di Heidi Baci al “Grande Fratello”

Come accade spesso al Grande Fratello, a inizio programma tutte le ragazze legano: ed è successo così anche ad Heidi che era entrata in sintonia con tutte le donne della casa. Aveva legato maggiormente però con Vittorio e con Letizia. Si è parlato tanto di Heidi nelle prime settimane, perché tra lei e Massimiliano Varrese c’era del feeling. I due si piacevano ma, lei probabilmente non se la sentiva di dargli confidenza davanti a tutta Italia. Poi dopo un po’ Heidi ha notato in Massimiliano alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti e ha voluto allontanarsi ed evitare così l’insistenza di lui. Alla fine, ha lasciato il programma, tornando a casa con il padre che era venuto a trovarla e chiudendo definitivamente con Massimiliano. Nonostante l’esperienza al Grande Fratello sia durata poco, ora sarebbe di nuovo stata scelta per un altro programma. (Continua dopo le foto)

Heidi Baci concorrente del “Grande Fratello” in Albania: l’indiscrezione

In queste ore circolano dei rumor secondo i quali l’ex concorrente del Grande Fratello potrebbe sbarcare nella versione albanese del GF Vip. Sui social infatti, è apparsa la lista del presunto cast della nuova edizione del programma e tra i 24 nomi c’è anche quello dell’ex gieffina. Non solo sui social, anche su vari Magazine locali appare il nome di Heidi tra i concorrenti dell’edizione albanese del reality. (Continua dopo le foto)

“Il Grande Fratello VIP Albania 3 inizierà il 13 gennaio 2024, aprendo le porte a nuovi concorrenti – si legge su Anabel Magazine come riporta Biccy –. Finora, si dice che molte celebrità facciano parte di questo programma. Recentemente sta circolando una lista con alcuni personaggi che si vocifera facciano parte della terza edizione del reality. Tra questi ci dovrebbero essere anche Romeo Veshaj, Roza Rati e dall’Italia Heidi Baci”. Quindi sembra che Heidi tenterà di nuovo la carriera televisiva in Albania.