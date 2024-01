Beatrice Luzzi, la psicologa rompe il silenzio dopo il lutto che l’ha colpita

Nelle scorse settimane, Beatrice Luzzi è stata costretta a lasciare la casa del “Grande Fratello” per la morte del padre. Un lutto terribile, che ha segnato la sua vita e quella dei suoi familiari. Beatrice ha dovuto abbandonare la casa per partecipare ai funerali e per stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato. La psicologa ha rotto il silenzio dopo il lutto che ha colpito la concorrente del “Grande Fratello” ed ha spiegato perchè i suoi coinquilini hanno avuto mancanza di empatia nei suoi confronti. (Continua…)

Leggi anche: Beatrice Luzzi torna nella casa del “Grande Fratello” e fa piangere gli italiani: la lettera d’addio al padre

Leggi anche: “Grande Fratello”, la scoperta choc dopo il lutto di Beatrice

Morto il padre di Beatrice Luzzi

È morto il padre di Beatrice Luzzi. L’uomo già da tempo non stava bene. La concorrente del “Grande Fratello” si era allontanata dalla casa momentaneamente per stare vicino al genitore, poi è rientrata in gioco. La scorsa settimana, però, è arrivata la terribile notizia. L’uomo non ce l’ha fatta e si è spento. Beatrice è stata costretta ad abbandonare il gioco per partecipare ai suoi funerali. Un tragico lutto che colpito la famiglia dell’attrice televisiva. Anche i fan di Beatrice hanno accolto con tristezza la notizia. (Continua…)

Leggi anche: Beatrice Luzzi rompe il silenzio dopo l’uscita dal “Grande Fratello”: le sue volontà

Leggi anche: “Grande Fratello”, la decisione è ufficiale: cosa succede

Beatrice rientra in gioco

Dopo la morte del padre, Beatrice ha per qualche giorno elaborato il lutto e poi ha deciso di rientrare nella casa più spiata d’Italia. La sua decisione è stata molto discussa. Per alcuni non avrebbe dovuto rientrare in gioco ed elaborare il lutto insieme alla sua famiglia, altri invece non vedevano l’ora che l’attrice rientrasse nella casa più spiata d’Italia. Beatrice, infatti, è una delle favorite per la vittoria del reality show. L’attrice è senza ombra di dubbio la protagonista principale di questa edizione del “Grande Fratello”. (Continua…)

Le parole della psicologa

La psicologa Ilaria Squaiella, intervistata dal settimanale “Chi”, ha spiegato perchè i concorrenti non hanno mostrato empatia nei confronti di Beatrice per la morte del padre: “Le conseguenze della pandemia sono state ben altre. Si è fortemente accentuato l’individualismo, che in moltissimi casi si traduce in egoismo: ‘Penso per me, ai miei bisogni, alle mie esigenze’. Gli altri non solo passano in secondo piano, ma spesso non sono neanche contemplati, come se fossero trasparenti”.