Fiorello, attimi di panico in diretta a “Viva Rai2”: cos’è successo

Durante le dirette mattutine di Viva Rai2 Rosario Fiorello ed il compagno di viaggio Fabrizio Biggio commentano da un bar di Roma, a modo loro, i fatti e le notizie accaduti e quelli che accadranno durante la giornata, tra ironia e risate. Nel corso della puntata di oggi, 21 Febbraio 2024, ci sono stati attimi di grande apprensione per il mattatore della televisione italiana. Il conduttore, durante il suo solito e fortunato programma Viva Rai2, non si è sentito bene. Il comico siciliano ha infatti avuto un lieve malessere che lo ha costretto a interrompere brevemente il programma. (Continua a leggere dopo la foto)

Fiorello, malore in diretta a “Viva Rai2”: attimi di paura

Attimi di grande apprensione per Fiorello. Il conduttore, durante la puntata di oggi di Viva Rai2, non si è sentito bene. Il comico siciliano ha infatti avuto un lieve malessere che lo ha costretto a interrompere brevemente il programma. Da quello che ha raccontato lo stesso Fiorello, si è trattato di un improvviso mal di testa che, fortunatamente, è passato rapidamente, permettendo all’artista di riprendere subito la sua rassegna stampa. È successo tutto in un attimo, mentre discuteva del successo dei brani presentati al Festival di Sanremo 2024, Fiorello ha svelato che Mahmood, Irama e Ghali hanno raggiunto le posizioni più alte della classifica, con le loro canzoni che stanno facendo impazzire le radio. Sembrava procedere tutto per il meglio, quando ha avuto un lieve malore. (Continua a leggere dopo la foto)

Panico in diretta sulla seconda rete Rai

Subito dopo aver parlato di Sanremo, Fiorello ha iniziato a scherzare raccontando di una canzone creata durante una telefonata della madre del conduttore, durante uno degli episodi di Viva Rai2! Viva Sanremo!: “Nella top 50 globale al secondo posto Taylor Swift ma al primo posto c’è ‘Andate a dormire remix di mamma Sara’”. Ma proprio durante questa scenetta, Fiorello ha dovuto interrompere la gag a causa di un improvviso mal di testa, confessando di sentirsi male e di aver avvertito un dolore improvviso nella testa: “Mamma mia, mi sto sentendo male, l’ipofisi mi è arrivata qua davanti c’è qualcosa che non va”. Allora, dopo un breve momento di panico, Fiorello ha rassicurato il pubblico dichiarando di aver avuto un leggero malessere reale, ma fortunatamente si è ripreso rapidamente, tornando a scherzare e a ringraziare sia i partecipanti al Festival di Sanremo. Ha anche elogiato il pubblico presente in studio, ringraziandolo per il sostegno. Dopo questo momento di paura, Fiorello ha concluso la trasmissione leggendo alcune lettere dei bambini, salutando un membro assente dello staff per problemi di salute e intrattenendo il pubblico con una performance musicale.