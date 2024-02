Sicuro al 99% il Festival di Sanremo 2024 è stato l’ultimo per Amadeus. Il direttore artistico ha condotto 5 edizioni di fila e non sembra intenzionato a presentarsi anche l’anno prossimo. Per questo c’è chi scommette su quali saranno i possibili nomi che calcheranno il palco dell’Ariston nel 2025. Tra questi Fiorello si sbilancia e fa il nome di una donna.

Chi sarà la prossima conduttrice al posto di Amadeus

Secondo Fabrizio Corona, e non solo, a condurre per la terza volta il Festival di Sanremo nel 2025 potrebbe essere Paolo Bonolis. Il conduttore molto amato dal pubblico italiano aveva annunciato che questo sarebbe stato l’ultimo anno di tv per lui, per poi ritirarsi e concentrarsi solo sulla famiglia. Chissà se, in occasione del Festival, farà uno strappo alla regola. Fiorello però, ha fatto il nome di un’altra famosa conduttrice e a Viva Rai 2 gioca a carta scoperte. (continua dopo la foto)

L’ultimo Festival di Amadeus

Per chi ci spera ancora, pare che Amadeus sia irremovibile. Non ci saranno altri Festival per lui. “Io avevo detto che era l’ultimo Festival già a marzo. Poi nessuno mi ha creduto, neanche Fiorello, ma in realtà è così. Ha spiegato Ama in sala stampa lunedì scorso: s”ento che mi devo realmente fermare in questo momento. Quindi ringrazio l’ad che ha detto di volerci incontrare con Fiorello nelle prossime settimane ma sento che devo fare questo. Ho bisogno di fermarmi per pensare ad altro, non è che mi fermo per andare a fare l’eremita da qualche parte o sparire ma per dedicarmi ad altre idee, altre sfide, altre scommesse, come ho sempre fatto anche prima che ci fosse il festival di Sanremo“

Poi ha concluso: “Ringrazio molto l’ad Roberto Sergio perché quest’anno mi ha detto semplicemente ‘continua a fare in totale libertà quello che hai fatto in questi ultimi quattro anni’. E mi ha lasciato massima libertà. Come, devo dire, è sempre accaduto anche nei quattro anni precedenti. Mai una telefonata di pressione. Le polemiche c’erano, erano nell’aria ma io direttamente non ho mai ricevuto una telefonata, nessuna pressione politica. In cinque anni ho lavorato in totale autonomia e, per come sono fatto io, non poteva essere altrimenti: non avrei mai accettato nessun tipo di scorciatoia per nessuna ragione al mondo. Non mi appartiene, non l’ho mai fatto e non potrei mai cominciare a 61 anni.” (continua dopo la fotro)

Fiorello si sbilancia sulla prossima conduttrice

Su chi condurrà la 75esima edizione del Festival c’è un solo nome per Fiorello, ed è Antonella Clerici. Questa mattina lo showman siciliano l’ha chiamata e glielo ha chiesto: “Torneresti a Sanremo?“. E lei: “Con un amico come te sì“. Il conduttore ha proposto Cattelan. E Antonella: “Adoro Alessandro, trovo che sia giusto lanciare i giovani“. Poi l’apertura che sa di conferma: “Il paragone con Amadeus? Il paragone va fatto con il 1º Sanremo di Amadeus. Bisogna avere coraggio nella vita e non ho niente da perdere. Ho una carriera, se il Festival dovesse andare male non è che ti uccidi. L’ho detto per dire, tiferei per una donna“