Si è concluso da due giorni l’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus, eppure le polemiche continuano a tenere banco. Tra chi si divide sulla vittoria di Angelina Mango e quella di Geolier, un nuovo colpo di scena sta circolando in rete. Secondo quanto riporta FanPage la classifica che è stata mostrata fino ad ora sarebbe sbagliata.

Colpo di scena dalla Rai: a Sanremo la classifica è sbagliata

I voti circolati fino a questo momento, secondo i quali Geolier avrebbe ottenuto soltanto l’1,5% dei voti provenienti dalle Sale Stampa, non corrispondono a quelli assegnati veramente al rapper napoletano. Questo è quello che riporta FanPage, citando “fonti Rai”:

“Secondo una serie di indiscrezioni, avvalorate da uno screen che da ore rimbalza da una parte all’altra della rete, a determinare il sorpasso di Angelina Mango su Geolier nonostante il 60% dei voti ricevuto dal rapper al televoto sarebbe stato il voto delle Sale Stampa che avrebbero assegnato al rapper solo l’1.5% delle preferenze. In realtà, i numeri circolati – sebbene verosimili – non trovano riscontro alcuno. Sarà la Rai, nelle prossime ore, a diffondere i dati che mostreranno con esattezza in che modo il voto combinato di televoto, stampa e radio ha determinato la classifica con i 5 finalisti di Sanremo 2024 e le rispettive percentuali di voto.” (continua dopo la foto)

Come ha fatto Geolier ad arrivare secondo

Come da regolamento a decretare il vincitore sarebbe stato per il 34% dei voti, il pubblico a casa, e per la Sala Stampa e le Radio il 33% ciascuno. Dunque al Rapper non è bastato il 60% dei voti ricevuti dal pubblico.

“La parte restante è stata determinata sommando i voti assegnati dalle sale stampa e dalla giuria delle radio, con i votanti che potrebbero avere deciso di convergere compatti sul nome di Angelina Mango perché fosse la cantante lucana a vincere il Festival di Sanremo 2024“, scrive ancora FanPage.