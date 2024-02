Sanremo 2025, c’è già il nome del prossimo conduttore: la bomba di Corona – Chi condurrà il festival di Sanremo 2025? Nonostante i risultati straordinari in termine di ascolti, Amadeus ha ribadito, anche in conferenza stampa, che non ha alcuna intenzione di cimentarsi in un sesto esperimento. «Qualcuno ricorderà che dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo Festival, ma nessuno mi ha creduto. Sento realmente che mi devo fermare . Questo non significa che vado a fare l’eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, provare altre sfide, cercare altre scommesse», ha detto il conduttore. Chi lo sostituirà? Fabrizio Corona si è sbilanciato: la sua previsione sta facendo discutere. (continua a leggere dopo le foto)

Sanremo 2025, c’è già il nome del prossimo conduttore: la bomba di Corona

Secondo il sito di Fabrizio Corona al timone del Festival di Sanremo 2025 ci sarà Paolo Bonolis, che ha già condotto due edizioni della kermesse: “Paolo Bonolis, ecco chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Come al solito, siamo arrivati prima noi: ecco la conferma che Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025. Si è conclusa la quinta edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con risultati straordinari, addirittura due milioni in più dell’anno precedente, risultati che non avvenivano dal 95’. Ma sarà comunque l’ultimo festival di Amadeus. I risultati di Sanremo sono dovuti dalla scelta dei cantanti sì, ma non crediamo dai conduttori, e quindi, se Bonolis risulterà essere meno antipatico e più umile rispetto a quello di Mediaset, ponendosi come fa Amadeus, come un uomo qualunque, allora i risultati per la Rai saranno gli stessi“. (continua a leggere dopo le foto)

Sanremo 2025, Corona svela il nome del prossimo conduttore

L’ipotesi di Bonolis è stata riportata anche su “Libero Quotidiano”: “I più accreditati al momento sono Paolo Bonolis e Laura Pausini. Nel primo caso sarebbe un ritorno, con il conduttore Mediaset dato in uscita da Cologno Monzese già stato in Riviera nel 2005 e nel 2009. Nei mesi scorsi, parlando della questione, il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro aveva avvertito che in caso di nuova avventura al Festival vorrebbe carta bianca per rivoluzionare il format, portando Sanremo addirittura fuori dall’Ariston. Quasi una eresia. La tentazione vera, però, sarebbe quella di rivoluzionare davvero il Festival chiamando una donna come la popstar romagnola, in grado di lanciare Sanremo anche nell’iperuranio del mercato latino-americano“. (continua a leggere dopo le foto)

Chi sono gli altri candidati a sostituire Amadeus: le indiscrezioni

Anche «Il Messaggero» si è sbilanciato su sette possibili candidati pronti a rimpiazzare Amadeus: tra questi figura Carlo Conti e Antonella Clerici, ma anche Paolo Bonolis. Tra gli altri nomi figurano anche Lorella Cuccarini, tra le co-conduttrici del festival appena concluso, Gerry Scotti, che comunque è un volto di Mediaset e Stefano De Martino, che su Rai 2 sta facendo molto bene.