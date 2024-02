Sanremo, Annalisa in lacrime dopo la vittoria di Angelina: la cantante svela il motivo – A vincere il festival di Sanremo 2024 è stata Angelina Mango col brano “La noia”. L’artista, visibilmente sorpresa, non credeva ai propri occhi non appena è stata rivelata la classifica finale. Ad attirare l’attenzione di molti, anche la reazione di Annalisa, che ha conquistato il terzo posto: “Ti abbiamo visto commossa al momento degli annunci, sul palco”, ha esordito Mattia Sacchi in conferenza stampa. A stretto giro sono arrivati i chiarimenti della diretta interessata. (continua a leggere dopo le foto)

Come mai Annalisa era tanto sofferente al momento della proclamazione del vincitore di Sanremo 2024? A cosa erano dovute le sue lacrime? "Era un po' di tensione scaricata e ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante", ha spiegato Annalisa in conferenza stampa rispondendo alla domanda del giornalista Mattia Sacchi.

"Abbiamo fatto un percorso bello e ne approfitto per congratularmi con questi due ragazzi. Ci sono numeri bellissimi per tutti. (…) Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio. Va tutto molto bene e un sacco di concerti da fare. Molto molto soddisfatto", ha sottolineato la cantante. Dunque le lacrime erano dovute soltanto alla tensione? A detta di Annalisa, non ci sarebbe nient'altro dietro.

attualmente in una valle di lacrime a vedere Annalisa ridotta così 🥺💔#Sanremo2024#Annalisa pic.twitter.com/itJsoQD4NA — Våle🐍🦋🌪; Sinceramente era (@Vale41229116) February 11, 2024

Era già arrivata al terzo posto nel 2018 con «Il mondo prima di te»

“Sinceramente”, lo ricordiamo, ha conquistato il terzo posto della top five. “Con questa canzone mi sento a casa, mi diverto e la sento nelle mie corde”, ha commentato Annalisa. Per lei quella di quest’anno non era la prima esperienza all’Ariston: l’ex volto di “Amici” ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, debuttando nel 2013 con Scintille. Era arrivata al terzo posto già nel 2018 con Il mondo prima di te. Nel 2023 la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante tra le cento donne di successo in Italia.